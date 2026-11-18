Decenas de colegios de toda Galicia han recibido este miércoles amenazas de bomba, que en la mayor parte de los casos ya se han confirmado como falsas. Dos de los centros afectados son el Xelmírez II y el San Clemente de Santiago de Compostela.

Ambos centros han sido desalojados por precaución y hasta el lugar se desplazaron las fuerzas de seguridad para comprobar que no existe riesgo para el alumnado ni el profesorado. En los dos casos, el correo se recibió alrededor de las 14:00 horas y sobre las 15:30 horas fuentes municipales confirmaron que la situación se había normalizado.

Ambos centros recibieron un correo electrónico con la amenaza de bomba. El mismo modus operandi fue utilizado la semana pasada en miles de centros de Italia, resultando todos los avisos falsos. En el caso de Galicia, la situación se está comprobando.

En el área de Santiago también se ha visto afectado por el aviso el colegio de A Baña. Los alrededor de 250 alumnos que estudian en el colegio han sido desalojados por precaución, aunque todo ha quedado finalmente en un susto.

En Brión, el IES también recibió el falso aviso. El correo electrónico, sin embargo, llegó a la carpeta de Spam, por lo que fue detectado más tarde que en los otros centros. Los responsables del instituto avisaron mediante Abalar a las familias.

Otros centros

Una veintena de centros educativos de A Coruña han sido desalojados este miércoles. Entre ellos se encuentran el Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Compañía de María, Zalaeta, Raquel Camacho, Liceo, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Esclavas, Curros Enríquez, Labaca, Novo Mesoiro, Wenceslao, Salgado Torres, Dominicos, Anxo da Guarda y Urbano Lugrís.

En Lugo, la situación ha afectado también a varios colegios: el Sanxillao de la ciudad, así como el IES Vilar Ponte de Viveiro y el CEIP de Covas y el I.E.S. Francisco Daviña Rey de Monforte de Lemos.

Alumnado y profesorado salieron rápido de los centros, por lo que la mayor parte lo hicieron sin sus pertenencias. Algunos colegios donde ya se ha comprobado que la amenaza era falsa han comunicado a las familias que las clases quedaban suspendidas.