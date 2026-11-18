Alberto e Jonatan, artesáns galegos: "Innovar non significa abandonar a tradición, senón facela evolucionar"
A colaboración entre Alberto Lista e Jonatan Sarachaga deu lugar a Nemein, un proxecto polo que recibiron o Premio Artesanía de Galicia 2025 e que darán a coñecer este vernes en Santiago de Compostela da man da Xornada dos Oficios da Maker Faire
Máis información: A XII edición da Maker Faire Galicia pecha coa Xornada dos Oficios este 20 de novembro
A XII edición da Maker Faire Galicia chega á súa fin este 20 de novembro coa celebración da Xornada dos Oficios, que será de 9:30 a 14:30 horas na Casa das Máquinas de Santiago de Compostela. Un evento de peche que chega despois do éxito da Xornada de Emprendemento e Innovación Social (6 de xuño en Área Central) e da Xornada da Industria (9 de outubro na Casa das Máquinas).
As persoas que se acheguen á Casa das Máquinas poderán coñecer de primeira man o mundo dos oficios desde unha perspectiva innovadora, interactiva e inspiradora. O programa combina relatorios de referentes do sector, un espazo maker con proxectos innovadores que compartirán os seus coñecementos co público asistente e diferentes obradoiros participativos que convidarán a recuperar o pracer de crear coas mans.
A programación articúlase arredor de tres conceptos fundamentais da filosofía maker: a colaboración, a experimentación e a reinterpretación da tradición. Algo sobre o que saben moito Alberto Lista e Jonatan Sarachaga, que recibiron o Premio Artesanía de Galicia 2025 grazas ao seu proxecto Nemein, no que unen cerámica e coiro e sobre o que falarán este 20 de novembro en Santiago.
Alberto Lista é oleiro de cuarta xeración en Buño e ten un proxecto propio, Alfarería Lista, no que desenvolve pezas propias e proxectos nos que busca experimentar con materiais, formas e procesos, sen perder a conexión co oficio que aprendeu na casa
Jonatan Sarachaga, por outro lado, é o artesán que está detrás de Coiro Tres Pés, a través do que crea pezas nas que busca combinar a funcionalidade co deseño, prestando especial atención aos materiais e aos pequenos detalles.
A colaboración entre ambos deu lugar a Nemein, e diso precisamente falarán este venres en Santiago de Compostela. Uns días antes da celebración do evento, conversamos con eles sobre o traballo man a man e sobre o futuro da artesanía en Galicia.
Cando xurdiu a oportunidade de colaborar?
Jonatan Sarachaga: A oportunidade xurdiu en Corazón da Artesanía, en Agolada. Alberto achegouse ao meu posto, onde tiña unha funda de coiro para transportar unha botella, e comentoume que lle gustaría combinar coiro e cerámica. Meses despois púxose en contacto comigo para propoñerme participar xuntos nos Premios Artesanía de Galicia. Así naceu Nemein.
Como foi o traballo desde o deseño ata chegar á peza final?
Alberto Lista: Foi un proceso de intercambio de ideas, bosquexos e moitas probas. Traballamos inicialmente cada un no seu taller e despois xuntámonos para desenvolver as propostas. Desde o principio tiñamos claro que queriamos conseguir un equilibrio entre os dous oficios, onde ningún destacase por encima do outro e ambos os materiais se complementasen tanto estética como funcionalmente.
Como é Nemein?
Jonatan Sarachaga: Nemein é unha peza que combina dous oficios, a marroquinería e a olaría. Está composta por unha teteira e dúas cuncas de cerámica, acompañadas dunha funda de coiro que permite protexer e transportar todo o conxunto.
Que supuxo recibir o Premio Artesanía de Galicia?
Alberto Lista: Foi unha satisfacción enorme para os dous, tanto a nivel persoal como profesional. Ademais de dar visibilidade ao noso traballo, supuxo un recoñecemento á colaboración entre diferentes oficios e á nosa maneira de entender a artesanía. Para nós foi tamén unha motivación para seguir investigando e desenvolvendo novos proxectos xuntos.
"A colaboración entre diferentes oficios pode abrir novas posibilidades e levarnos moito máis lonxe"
Jonatan Sarachaga, artesán
Cal é o obxectivo de seguir colaborando? Que é o máis fácil e o máis complicado?
Jonatan Sarachaga: O noso obxectivo é seguir explorando novas posibilidades creativas, combinando os nosos oficios e demostrando que a colaboración entre artesáns pode dar lugar a proxectos diferentes e innovadores.
O máis complicado é a distancia, porque Alberto está en Buño e eu en Pontevedra. Se estivésemos máis preto, seguramente pasariamos o día creando cousas novas. O máis fácil é que pensamos de maneira moi parecida e compartimos as mesmas ganas de seguir experimentando.
Como logrades o equilibrio entre innovación e tradición?
Alberto Lista: Os dous entendemos a tradición como un punto de partida, non como un límite. Partimos do coñecemento dos nosos respectivos oficios, pero buscamos constantemente novas formas de traballar, experimentar e incorporar outras técnicas e ferramentas. Cremos que innovar non significa abandonar a tradición, senón facela evolucionar e adaptala aos novos tempos.
Que supón participar na Maker Faire Galicia?
Jonatan Sarachaga: É moi especial para os dous, porque nos permite dar visibilidade ao noso proxecto. Tamén nos fai ilusión compartir a nosa experiencia diante doutras persoas e poder achegar ideas que lles sirvan de inspiración.
Que atoparán as persoas que acudan á xornada?
Jonatan Sarachaga: Van atopar dous artesáns con moitas ganas de seguir creando, experimentando e medrando, tanto xuntos como individualmente. Queremos compartir a nosa experiencia e demostrar que a colaboración entre diferentes oficios pode abrir novas posibilidades e levarnos moito máis lonxe.
"En Galicia temos un patrimonio artesanal enorme que forma parte da nosa identidade e da nosa cultura"
Alberto Lista, artesán
Credes que actualmente se valoran os oficios tradicionais? Que representan en Galicia?
Alberto Lista: Cremos que cada vez existe máis interese pola artesanía, pero aínda queda moito camiño por percorrer. En Galicia temos un patrimonio artesanal enorme que forma parte da nosa identidade e da nosa cultura. Pensamos que é fundamental poñer en valor estes oficios, non só polo que representan do noso pasado, senón tamén por todo o que poden achegar ao futuro.
Considerades que hai relevo xeracional?
Jonatan Sarachaga: Eu podo falar do coiro. Teño 40 anos e creo que son un dos artesáns máis novos do sector. Con iso xa podemos facernos unha idea de como está a situación do relevo xeracional.
Que mensaxe lanzaríades ás persoas interesadas nos vosos oficios?
Alberto Lista: Animariámolas a formarse, experimentar e manter sempre a curiosidade por aprender. Son oficios que requiren paciencia, dedicación e constancia, pero que ofrecen infinitas posibilidades creativas. Cremos que é importante coñecer e respectar a tradición, pero tamén perder o medo a facer cousas diferentes e buscar un camiño propio.