Un incendio en el Psiquiátrico de Conxo, en Santiago, causa desperfectos en una habitación

Un incendio ocurrido durante la madrugada de este martes en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, obligó a reubicar de forma preventiva a 13 pacientes. Las llamas, que afectaron a una estancia, generaron una gran humareda.

El fuego se declaró sobre las 02:30 horas, momento en el que un trabajador dio aviso al 112 Galicia. Fuentes sanitarias explican que las llamas se originaron al arder un colchón de una de las habitaciones, por lo que fue preciso evacuar parte del centro.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, que lograron apagar el fuego sin que fuese a más. Todavía se desconocen las causas que originaron el incendio, aunque algunos indicios apuntan a que podría ser provocado.

El suceso se saldó sin daños personales, registrándose desperfectos materiales en la estancia afectada.

Accidente de tráfico

Santiago de Compostela registró esta mañana a las 09:45 horas un accidente de tráfico. Un particular explicó que había recibido un golpe por detrás en su vehículo, quedando ambos entorpeciendo la rotonda de la avenida Mestra Victoria Míguez.

El 112 Galicia recibió aviso de lo ocurrido y fue solicitada asistencia sanitaria porque una de las personas estaba "nerviosa" y "había tenido un accidente previo". Finalmente, el incidente se saldó con un parte amistoso.