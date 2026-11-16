Santiago adjudica a Osventos el nuevo contrato del SAF, que podría empezar en enero de 2027

La Xunta de Goberno Local de Santiago de Compostela ha dado este lunes luz verde a la adjudicación definitiva del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a Osventos. El proceso establece a continuación 15 días hábiles para presentar recursos y la empresa tendrá después un mes para formalizar el nuevo contrato, que empezará a funcionar en enero.

Santiago de Compostela, de esta forma, tendrá en 2027 un nuevo contrato del SAF. Precisamente, a principios de este mes de noviembre, las trabajadoras acudieron al pleno municipal para denunciar la situación de "precariedad" que viven, con la paga extra de verano todavía sin recibir: "Llevamos años sufriendo".

El personal lleva tiempo denunciando las condiciones en las que desarrolla su actividad, lo que le empujó hace meses a realizar varias protestas y acciones reivindicativas. La actual concesionaria, la UTE SIAD24-ASISTENZIA, no les abonó la paga extra de verano y dio a entender que tampoco pagaría el salario de septiembre, pero finalmente sí lo hizo.

La portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, lamentó que hubo situaciones "que no pudimos evitar", como el impago de la extra de verano, pero señaló que el concello está luchando con medidas como la multa de 5.000 euros por incumplimientos que prevé imponer a la UTE SIAD24-ASISTENZIA, contra la que no descarta ir a la vía judicial si así lo considera necesario.

Este lunes ha sido la portavoz municipal, Míriam Louzao, la encargada de confirmar que el contrato había sido adjudicado a Osventos y explicar que, dados los plazos y siempre que no se produzcan recursos, la previsión es que entre en vigor en enero. Mientras, la actual concesionaria seguirá prestando el servicio bajo una prórroga.

Esther Osuna, portavoz del personal afectado por esta situación, aseguró en el pleno celebrado el pasado 2 de noviembre que Osventos es "conocida por su pésima gestión" y lamentó que en estos casos se elija a la empresa que presenta la oferta más baja pese a que no tenga la mejor valoración técnica.

El nuevo contrato del SAF se licitó a mediados de agosto por 14,5 millones de euros para dos años. El precio por hora de servicio se sitúa en 27,01 euros (IVA incluido) frente a los 23,62 euros/hora del contrato en vigor y establece novedades como la obligación de contar con un coordinador en recursos humanos por cada 75 personas usuarias y de tener a tiempo completo a una integradora social.