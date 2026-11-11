A XII edición da Maker Faire Galicia pecha coa Xornada dos Oficios este 20 de novembro
A Casa das Máquinas de Santiago acollerá unha xornada que reunirá referentes da artesanía contemporánea, proxectos innovadores e obradoiros participativos para achegar o mundo dos oficios á sociedade e, especialmente, á rapazada
A comunidade maker galega prepárase para pechar a XII edición da Maker Faire Galicia coa celebración da Xornada dos Oficios, que terá lugar o venres 20 de novembro, de 9:30 a 14:30 horas, na Casa das Máquinas de Santiago de Compostela. O evento celébrase despois do éxito da Xornada de Emprendemento e Innovación Social (6 de xuño en Área Central) e da Xornada da Industria (9 de outubro na Casa das Máquinas).
O principal obxectivo da xornada desde 20 de novembro é achegar o mundo dos oficios á sociedade e, especialmente, á rapazada, desde unha perspectiva innovadora, interactiva e inspiradora.
Para conseguilo, deseñouse un programa que combinará relatorios de referentes do sector, un espazo maker con proxectos innovadores que compartirán os seus coñecementos co público asistente e diferentes obradoiros participativos que convidarán a recuperar o pracer de crear coas mans.
Nesta edición, a programación articúlase arredor de tres conceptos fundamentais da filosofía maker: a colaboración, a experimentación e a reinterpretación da tradición. Tres maneiras de entender os oficios que amosan como o coñecemento artesanal pode dialogar coas novas tecnoloxías, os materiais e os procesos creativos contemporáneos.
Referentes
O programa de relatorios reunirá profesionais que están a transformar o mundo dos oficios desde diferentes disciplinas e perspectivas.
Entre os participantes destacan Alberto Lista e Jonatan Sarachaga, gañadores do Premio Artesanía de Galicia 2025; Cristina Velasco, de Anaquiños de Papel, que desenvolve traballos para firmas internacionais como Loewe, Cartier ou Inditex; ou Belén Martínez, impulsora do proxecto Casa Atlántica.
A eles sumarase Xavier Lozano, músico e multiinstrumentista catalán afincado en Ames, recoñecido internacionalmente pola súa capacidade para converter obxectos cotiáns en instrumentos musicais, entre eles a súa coñecida cadeira-frauta.
A través das súas experiencias, estes e outros relatores compartirán diferentes formas de experimentar cos materiais, reinterpretar técnicas tradicionais e explorar novas posibilidades creativas, poñendo en valor o papel da colaboración e do propio proceso como motores da innovación.
16 proxectos
Outro dos grandes atractivos da xornada será o espazo maker, que reunirá unha selección de 16 proxectos innovadores vinculados a diferentes disciplinas, materiais e procesos de fabricación.
Entre eles estará Territorios Productivos Galicia, unha iniciativa desenvolvida polo Fab Lab Barcelona en colaboración co Espazo Vilaseco e Os Casares, que contou coa curadoría de Raquel Buj. O proxecto consistiu nunha residencia artística orientada a conectar a cultura, a produción local, a memoria colectiva e as tecnoloxías contemporáneas, explorando novas formas de creación desde o territorio.
Tamén participará Olobotoys, de Juan Pablo Venditti, unha colección de art toys de edición limitada que combina técnicas artesanais con procesos de fabricación dixital, dando lugar a pezas singulares nas que conviven o deseño, a experimentación e a cultura contemporánea.
Outro dos protagonistas será Artesanía Agustín, o proxecto de Agustín Villar, coñecido como o Geppetto galego pola súa habilidade para traballar a madeira e crear pezas sorprendentes, coma un SEAT 600 construído en madeira.
Estes e outros proxectos compartirán co público os seus procesos de traballo, experiencias e coñecementos, convertendo o espazo maker nun lugar de encontro entre creadores e visitantes.
Obradoiros para aprender
A programación completarase cunha ampla oferta de obradoiros participativos para diferentes idades, deseñados para que o público poida experimentar directamente con técnicas, ferramentas e materiais.
Baixo a premisa de aprender facendo, un dos principios fundamentais da filosofía maker, os obradoiros organizaranse arredor de tres grandes ámbitos: serigrafía e gravado, encadernación e artesanía dixital.
No ámbito da serigrafía e do gravado, Amor ó Teu desenvolverá unha actividade de estampaxe na que cada participante poderá personalizar a súa propia libreta. Pola súa banda, o colectivo A Casa Rodante realizará un obradoiro de gravado con plantas do litoral, mentres que Susana Anta achegará ao público a técnica da monoimpresión sobre prancha de barro.
Na área de encadernación, Peixesapop impartirá un obradoiro centrado na técnica tradicional da encadernación xaponesa, que permitirá aos participantes descubrir unha maneira artesanal de crear as súas propias libretas.
Finalmente, no ámbito da artesanía dixital, VermisLAB desenvolverá un obradoiro de impresión 3D sobre tecidos, no que se explorarán as posibilidades de combinar a fabricación aditiva cos materiais téxtiles.
Con estas actividades, a organización busca que os asistentes non sexan unicamente espectadores, senón que se convertan en protagonistas do proceso creativo, experimentando de primeira man coa transformación dos materiais e descubrindo novas posibilidades dos oficios.
Unha xornada para compartir
Como peche do evento, celebrarase a entrega de premios aos proxectos máis votados polo público asistente, recoñecendo así as propostas que esperten maior interese entre os visitantes.
A Xornada dos Oficios consolídase así como un espazo de encontro entre tradición e futuro, no que artesáns, deseñadores, creadores e público de todas as idades poden compartir coñecemento, establecer conexións e redescubrir o mundo dos oficios.
Tanto a asistencia ao evento como a participación nos obradoiros serán gratuítas, aínda que será necesaria a inscrición previa, por motivos de aforo a través da páxina web makerfairegalicia.es.
A Maker Faire Galicia conta co apoio do Concello de Santiago de Compostela, da Xunta de Galicia, a través de Artesanía de Galicia, e da Deputación da Coruña. O evento organízase e opera de maneira independente baixo licenza de Make Community LLC, mantendo o seu compromiso co fomento da creatividade, a innovación e o talento da comunidade maker.