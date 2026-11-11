11N: Miles de personas vencen a la lluvia en Santiago para exigir el acceso a una vivienda digna

Miles de personas se han unido este miércoles en Santiago de Compostela para exigir el derecho a una vivienda digna. Los participantes en las protestas convocadas, que han secundado la huelga general de este 11 de noviembre, han confluido en el entorno de la Catedral tras hacer sus respectivos recorridos.

Santiago de Compostela amaneció este miércoles bajo la lluvia, lo que no ha sido un impedimento para que 10.000 personas (según han trasladado fuentes policiales) recorriesen las calles de la ciudad para clamar contra los bajos salarios y el encarecimiento de la vivienda.

Bajo proclamas como "Vivienda digna na Galiza" o "Estamos en folga, hai que pechar", miles de ciudadanos participaron en las protestas con el paraguas abierto para resguardarse de la lluvia. Tres manifestaciones multitudinarias en las que había espacio para personas de todas las edades y procedentes de diferentes sectores, también estudiantes.

Una de las protestas, convocada por la CIG, partió a las 12:00 horas de la praza Roxa, dejando la imagen de cientos de paraguas de colores abiertos para exigir una vivienda digna.

La otra manifestación que comenzó a las 12:00 horas fue la del Comité de Folga Territorial, que partió de San Caetano y terminó en la praza do Obradoiro. Más tarde, a las 13:00 horas, comenzó la movilización convocada por CCOO y UGT y que recorrió la distancia que separa la Alameda de la praza da Quintana.

El paro general llevaba aparejado una huelga de consumo, de forma que se invitó a la ciudadanía a evitar comprar este 11 de noviembre. Algunos negocios ya no llegaron a abrir sus puertas, apoyando las reivindicaciones del 11N, mientras que otros cerraron durante las manifestaciones.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, confirmó el pasado lunes que secundaría la huelga porque "hai suficientes razóns". Por su parte, los socialistas Aitor Bouza y Gumersindo Guinarte han participado en las manifestaciones de esta mañana para "defender as políticas públicas", reivindicando el trabajo hecho por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años pese al "rechazo do PP".

Santiago acogerá por la tarde, desde las 18:00 horas, una manifestación unitaria que partirá desde la plaza 8 de Marzo y terminará en la praza do Obradoiro. La movilización está convocada por sindicatos y colectivos sociales y se espera una amplia participación ciudadana.

La huelga

La jornada de huelga arrancó ya de madrugada. Los piquetes se trasladaron a los polígonos industriales para informar del parón a los trabajadores: la actividad es mínima en los polígonos do Tambre, de O Milladoiro y de Costa Vella. En estas zonas se produjeron algunos incidentes, como la quema de ruedas, el corte de calles o la identificación de personas.

Ya en el centro, en la zona del Ensanche se produjeron algunos incidentes más destacados debido a enfrentamientos puntuales, con algún escaparate roto o con pintadas. Algunos comercios permanecerán cerrados todo el día como apoyo al parón, mientras que otros decidieron bajar la reja durante las manifestaciones.

La jornada de huelga también ha dejado cerrada durante la mañana la plaza de abastos de Santiago, otro de los espacios comerciales de referencia de la ciudad.

Casi todas las facultades de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) permanecen cerradas. Alrededor de 60 personas permanecen concentradas en la Facultade de Matemáticas desde las 06:00 horas en un "encierro pacífico", mientras que a las puertas de la Facultad de Historia se ha registrado la presencia de una decena de alumnos.

La huelga, por otro lado, ha afectado a los aeropuertos gallegos, sobre todo el de Santiago de Compostela: al menos seis vuelos han sido cancelados hoy miércoles, según han trasladado fuentes de Aena.