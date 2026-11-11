La huelga general en Santiago paraliza el polígono do Tambre y la recogida de la basura

La huelga general ha arrancado en Santiago de Compostela con especial incidencia en los polígonos industriales. El del Tambre, por ejemplo, ha estado prácticamente paralizado y se han visto muchos menos vehículos que en una jornada normal.

CCOO, además, ha denunciado que en el polígono de Costa Vella se han producido cargas policiales "desproporcionadas", aunque no ha hecho referencia a heridos como en el caso de A Coruña: dos afiliadas al sindicato han resultado heridas después de que la Policía Nacional usase gas pimienta.

Fuentes de UGT, por otro lado, destacan que en empresas como Castrosúa apenas ha habido actividad, al igual que en Gamelsa o varios concesionarios. La Policía, señala este sindicato, ha identificado a un grupo de unas 20 personas en Costa Vella.

La CIG, por su parte, destaca que en Santiago de Compostela se ha paralizado la recogida de la basura, al igual que ocurrió en otras ciudades como A Coruña o Vigo. El sindicato explica que en la ciudad compostelana solo entraron seis personas de servicios mínimos, que vaciaron los camiones y pararon a las 00:00 horas.

La actividad, continúa la CIG, es mínima en los polígonos do Tambre, de O Milladoiro y de Costa Vella, mientras que el transporte urbano funciona por debajo de los mínimos, "abusivos", y casi todas las facultades de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) permanecen cerradas.

Los piquetes han sido uno de los protagonistas de la madrugada y la mañana. Tras informar en los polígonos, se están desplazando hasta zonas comerciales como As Cancelas o el centro de la ciudad.

"Informamos do importante que é seguir a folga ante esta emerxencia social. Cos nosos salarios non podemos acceder a unha vivenda digna nin cubrir as necesidades básicas", explica el secretario xeral de administración local de UGT.

Fuentes de la Policía Nacional, por otro lado, han confirmado que la jornada ha comenzado sin apenas incidentes más allá de "la tensión" habitual en este tipo de situaciones.

Así, hubo cortes de tráfico en las cocheras y en los polígonos y "algún neumático quemado", pero no se han producido incidentes de gravedad.