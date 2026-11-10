Martínez-Almeida visitará Santiago el 13 de noviembre para participar en un coloquio con Borja Verea

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estará en Santiago de Compostela este viernes 13 para participar en CompArte. La iniciativa, impulsada por el PP local, se celebrará desde las 18:00 horas en la sede del partido y girará alrededor de las ciudades del siglo XXI.

Así lo ha dado a conocer el PP de Santiago a través de una publicación en redes sociales, en la que explican que el candidato 'popular' a la alcaldía, Borja Verea, protagonizará un coloquio con Martínez-Almeida bajo el título "O reto das cidades no século XXI". Antes que el regidor madrileño ya participó en esta propuesta el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

CompArte es un espacio creado en 2024 por el PP de Santiago para la celebración de conciertos, cineclub, tertulias, exposiciones, presentaciones de libros o visitas culturales, según explicaron en el momento de su presentación. Este espacio, añadía el PP, busca que la ciudadanía participe en debates para "construir ciudad", así como conocer las "preocupaciones y deseos" de los vecinos.

El evento se celebrará en la sede do PP de Santiago (San Pedro de Mezonzo, 37, bajo) y las personas interesadas en acudir ya pueden inscribirse. El partido liderado por Borja Verea ha puesto a disposición de la ciudadanía dos formas de anotarse: a través del número de teléfono 604 052 771 y mediante el correo electrónico pp@ppdesantiago.gal.

Un día después, el 14 de noviembre, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará un acto de campaña en Santiago de Compostela. El "multitudinario" evento, que se celebrará a las 12:00 horas en el Multiusos Fontes do Sar, contará con la presencia del líder del PPdeG y sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre otros afiliados y simpatizantes del partido.

Precisamente, este martes el PSOE de Santiago ha dado a conocer que la Junta Electoral ha estimado la denuncia presentada por los socialistas contra el PP por repartir propaganda electoral antes del inicio de la campaña. La Junta Electoral ha requerido al partido que no repita estas conductas, advirtiendo que abriría un expediente sancionador si reincide.