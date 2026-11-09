Las víctimas de Angrois, en Santiago, se reúnen mañana martes con Carlos Cuerpo en Madrid

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibirá mañana martes a las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago de Compostela) en el que perdieron la vida 80 personas. Lo hará tras asumir la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

El encuentro se celebrará a las 16:00 horas en la sede del Ministerio de Economía, horas antes de que se celebre el funeral por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, previsto para las 19:00 horas en la Catedral de Toledo. El accidente ocurrido el pasado 28 de octubre dejó 69 fallecidos tras el choque de dos trenes y es el segundo que se produce este año tras el de Adamuz.

Precisamente, Cuerpo se reunió el viernes de la semana pasada con los afectados por el siniestro de Córdoba. El ministro de Economía mantiene actualmente una ronda de contactos con los sindicatos por las huelgas que han convocado para exigir medidas que mejoren la seguridad de la red ferroviaria española.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155, que la semana pasada había solicitado a Carlos Cuerpo que se reuniese con ellos, ha pedido la eliminación "urgente" de la normativa que posibilita circular a 200 kilómetros por hora con el 'Asfa' como sistema de respaldo cuando fallen el 'ERTMS' o el 'LZB', propios de la alta velocidad. "No es seguro, como demostraron Angrois y Urda", advierten las víctimas, que reclaman "garantizar la máxima disponibilidad de los sistemas nominales de alta velocidad".

La colisión por alcance en Urda y el descarrilamiento en Angrois coinciden, según llama la atención el ingeniero Jorge Iglesias, en el hecho de que se habían caído (en el primer caso) y desconectado (en el segundo) estos sistemas propios de la alta velocidad, dejando la seguridad a expensas del posible fallo humano.

"Aprender de los errores"

Las víctimas del Alvia, además, demandarán la creación de una comisión técnica independiente que cuente con expertos europeos y "revise" la investigación realizada por la CIAF.

El informe de este organismo responsabiliza al maquinista de Angrois del exceso de velocidad antes de llegar a la curva de A Grandeira cuando atendía a una llamada del interventor, pero no evalúa la minoración de la seguridad que supuso el cambio de proyecto (con el PSOE en el Gobierno se eliminó el 'ERTMS' de los últimos kilómetros de línea) o la mencionada desconexión del sistema embarcado (que se produjo ya con el PP en La Moncloa).

La plataforma de víctimas destaca, según recoge Europa Press, que existe el precedente de la comisión técnica que creó la exministra de Fomento Ana Pastor para revisar la seguridad y la normativa tras Angrois: "De poco sirvió, viendo los resultados".

"No puede construirse un nuevo modelo de seguridad y aprender sobre investigaciones cuya independencia y rigor han sido cuestionados por las propias instituciones europeas", denuncia la entidad, en referencia a las críticas de la Agencia Ferroviaria Europea al informe de la CIAF.

"La revisión de la investigación de Angrois constituye la prueba fundamental de que el Estado quiere, por fin, aprender de los errores del pasado, reconocer sus deficiencias y corregirlas, en lugar de limitarse a buscar culpables sin analizar ni resolver los fallos que hicieron posibles las tragedias", resaltan las víctimas.

"Sin este compromiso, todo seguirá igual. Si rechaza esta propuesta, la aplaza o responde con evasivas, tendremos que concluir que no existe una verdadera voluntad de aprender ni de cambiar nada. Cualquier anuncio de nuevas medidas o de un nuevo modelo de seguridad quedará reducido a un mero maquillaje", incide la plataforma.

Las víctimas de Angrois consideran que "no se puede aceptar que se siga hablando de aprender mientras se evita revisar aquello de lo que hay que aprender" y recalca que "hay muertos y familias destrozadas".

El colectivo de afectados insta al ministro en una carta abierta a implantar "sin demoras el resto de peticiones elaboradas por los expertos", unas medidas que aportarán en un documento mañana. Las víctimas irán acompañadas por los expertos en 'ERTMS' Jorge Iglesias y Jaime Tamarit, que fueron claves durante la instrucción y el juicio del caso Alvia.

El colectivo de afectados concluye que no necesitan "discursos ni promesas" sino "responsables que asuman las consecuencias de sus decisiones y medidas que impidan que se sigan contando víctimas".