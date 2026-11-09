Adjudicado en Santiago el contrato para la reurbanización de la calle Mallou por 1,3 millones

La Xunta de Goberno Local de Santiago de Compostela ha dado luz verde a la adjudicación del contrato para la reurbanización de la calle Mallou por 1.301.420 euros. La encargada de efectuar los trabajos será Obras y Viales de Galicia (Oviga), mientras que de la dirección de obra se encargará Proyfe, que presentó una oferta de 39.869,50 euros.

Así lo ha dado a conocer este lunes la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, que ha explicado que la obra permitirá mejorar la calidad ambiental, la accesibilidad y la funcionalidad de la calle, ubicada en una zona que va a experimentar un crecimiento importante en los próximos años. Los trabajos, además, llevarán a la renovación y ordenación de todas las redes de servicios públicos.

Louzao no ha dado a conocer más detalles de la obra, señalando que el concejal de Obras comparecerá en los próximos días para ampliar la información. En todo caso, el ayuntamiento ya había concretado a principios de 2026 que el proyecto define un ámbito de actuación de 7.565 metros cuadrados y que fue complicado redactarlo debido a la ordenación de las edificaciones.

Las obras permitirán redistribuir el espacio existente para crear un carril único de circulación amplio, procurando un equilibrio entre el coche, el transporte urbano, la bicicleta y los desplazamientos a pie. También se organizarán espacios y estacionamientos en lugares donde ya existen y donde la distribución lo permite, manteniendo el número actual de plazas de aparcamiento. Los vecinos podrán solicitar vados.

Respecto a los viandantes, los trabajos incluyen la creación de nuevas aceras accesibles, cinco pasos peatonales elevados y una zona más amplia de plataforma única en la mitad del ámbito, que además de mejorar la accesibilidad, también contribuirá a "calmar el tráfico rodado". Los vecinos también contarán con pequeños espacios de estancia vinculados a la plantación de árboles.

Protección zona histórica

La XGL, por otro lado, aprobó provisionalmente la modificación puntual del Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica, que el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, desgranará mañana en una rueda de prensa. El ámbito de actuación de esta medida incluye los barrios de San Pedro, San Roque, Basquiños, Sar, San Lourenzo y Pelamios.

Louzao, en todo caso, recordó que este plan tiene que ver con la regulación de usos y busca preservar las funciones tradicionales de la ciudad histórica al mismo tiempo que se favorece el equilibrio de usos para poder "atender los principios del desarrollo urbano sostenible"

"Los principales objetivos son contener la tendencia a la especialización del comercio en actividades vinculadas y orientadas mayormente al turismo, identificar en las ordenanzas residenciales los ejes o zonas donde es preciso garantizar el uso comercial en la planta baja y priorizar la implantación y la continuidad de los establecimientos de proximidad para el uso comercial en planta baja", indicó la portavoz municipal.

El plan, además, busca proteger los comercios históricos y de interés cultural y social que forman parte de la memoria colectiva de Santiago, estableciendo condiciones específicas para los negocios que quieran ofrecer productos y servicios que no repercutan de forma directa en las necesidades de los vecinos, como la venta de souvenirs.

El documento integra, por otro lado, las modificaciones derivadas del PXOM vigente y el resultado de expedientes anteriores, modificaciones puntuales, planes especiales, estudios de detalle y cambios de uso de dotaciones públicas que se aprobaron durante la vigencia del plan especial. El expediente ha sido sometido a información pública en dos ocasiones.

El texto aprobado este lunes será enviado a la Dirección Xeral de Urbanismo para que emita el informe perceptivo y vinculante que exige la Lei de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbanas de Galicia antes de proceder a su aprobación definitiva.