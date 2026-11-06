Ordenan quitar la valla ilegal de A Almáciga en Santiago y adjudican la restauración del Arco de Mazarelos

El Concello de Santiago de Compostela ha ordenado retirar la valla metálica ilegal de A Almáciga y consolidar y reconstruir los muros tradicionales en A Costiña do Monte y la calle Proyecto Vagalume. El Consorcio de Santiago, además, ha adjudicado las obras de limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos.

El ayuntamiento ha informado a través de una nota de prensa que el pasado 9 de junio se ordenó la inmediata paralización de las obras que se realizan sin licencia en el ámbito PERI-5R de A Almáciga, incoándose un procedimiento de reposición de la legalidad urbanística.

Una nueva resolución del 4 de noviembre amplía el procedimiento y ordena la retirada en 10 días hábiles de la valla metálica que carece de autorización, la consolidación del muro oeste en A Costiña do Monte y la reconstrucción del muro norte en la calle Proyecto Vagalume.

Los requerimientos

El Concello de Santiago ha ordenado en primer lugar a los titulares de los terrenos que inicien las obras de reforma y consolidación del muro de piedra oeste, junto a A Costiña do Monte, en un plazo de un mes. Los trabajos deben estar terminados antes de que pasen tres meses. La actuación tiene licencia municipal desde 2021 y el ayuntamiento había ordenado su ejecución en 2022.

En segundo lugar, se ordena la reconstrucción del muro de piedra norte indebidamente derribado junto a la calle Proxecto Vagalume, con una altura máxima de 1,2 metros para no limitar la perspectiva de la ciudad histórica y respetando la solución constructiva tradicional, sus dimensiones y localización. Estos trabajos deberán iniciarse en el plazo de un mes y terminarse en un máximo de tres.

La tercera orden hace referencia a la retirada del cierre de chapa metálica instalado en un máximo de 10 días hábiles. La valla fue instalada sin autorización municipal y no cumple las condiciones legales para poder obtenerla, ya que no se integra en el entorno, no es fácilmente desmontable y limita el campo visual.

A este respecto, el ayuntamiento recuerda que el ámbito del PERI-5R de A Almáciga es un ámbito de suelo urbano no consolidado incluido en el Perímetro Azul. En suelo urbano no consolidado solo se permiten obras para usos provisionales, que deben ser las mínimas imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables.

El concello, además, ordena que durante la reconstrucción del muro de piedra norte se instale una nueva valla de obras provisional que cumpla las condiciones urbanísticas particulares y sea coherente con los valores generales del Perímetro Azul. Así, no podrá limitar el campo visual de la ciudad histórica y deberá ser posible desmontarlo con facilidad.

En cuarto y último lugar, respecto a los movimientos de tierra realizados en las parcelas, la resolución establece un plazo de tres meses para solicitar la legalización de los que sean compatibles con la normativa urbanística, así como la reposición al estado original de los que no lo sean.

Arco de Mazarelos

El Consorcio de Santiago, por otro lado, ha adjudicado por 82.382 euros el contrato de limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos a la empresa Milagros Martínez Mellado-Chan Restauración y Rehabilitación.

La actuación tiene como objetivo "frenar el deterioro y mejorar las condiciones de conservación" de este elemento patrimonial, "uno de los vestigios más singulares del antiguo recinto defensivo de Santiago de Compostela". Los trabajos respetarán los "valores históricos, arquitectónicos y patrimoniales" del Arco de Mazarelos.

Las obras contemplan la limpieza y restauración de los paramentos, la eliminación de la vegetación y de la colonización biológica presente sobre la fábrica, así como la consolidación de los elementos de cantería y cachotería que se encuentran deteriorados.

Estado actual del Arco de Mazarelos de Santiago. Consorcio de Santiago

Una parte importante de la intervención se centrará en corregir las causas de las filtraciones de agua que afectan al monumento, para lo que se mejorará la estanquidad de la parte superior del arco y de los encuentros con los edificios colindantes, con el objetivo de evitar la entrada de agua de lluvia.

Los trabajos también incluyen la revisión de los encintados, la reparación de los elementos dañados y el retiro o reubicación de las instalaciones, cableados, placas y otros añadidos ajenos al monumento que alteran su percepción.

El Arco de Mazarelos es la única puerta de la segunda muralla medieval de Santiago que se conserva y, además, lo hace en su emplazamiento original. Formaba parte del recinto defensivo de la ciudad, impulsado a partir del siglo XI, y daba acceso a la vía procedente de Ourense, por lo que constituyó durante siglos un importante punto de entrada de mercancías.