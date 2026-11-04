Víctimas de Angrois, en Santiago, piden a Cuerpo que les reciba: "Luchamos para que no haya más accidentes"

Víctimas de Angrois han pedido que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, les reciba después de conocerse que será él quien asuma la cartera de Transportes a raíz de la dimisión de Óscar Puente. "Nuestra lucha es para que no haya más accidentes", asegura el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, en declaraciones a Europa Press.

La entidad señaló la semana pasada tras el trágico accidente ferroviario de Urda, al igual que ya había hecho en enero cuando ocurrió el de Adamuz, que es preciso aprender de los fallos de gestión que derivan en graves incidentes como estos: en Angrois fallecieron 80 personas, a las que se suman las 69 de Toledo y las 46 de Córdoba, así como numerosos heridos de diferente consideración.

El siniestro de Angrois ocurrió en una línea desprovista del 'ERTMS' en su último tramo, algo derivado de un cambio de proyecto, en la que se había desconectado este sistema de seguridad en su modalidad embarcada por fallos en la lectura de una baliza.

"Si nos hubieran escuchado, se habría evitado el accidente", señaló Domínguez, en referencia a la colisión por alcance en la línea Madrid-Sevilla en la que la caída del 'LZB' (equivalente al 'ERTMS') provocó que dos trenes quedaran en el mismo cantón. "La conclusión sería que el sistema 'Asfa' no puede estar de respaldo para circular con trenes a 200 kilómetros por hora", añade el presidente de la plataforma gallega.

Las víctimas de Angrois piden que se aprenda de lo sucedido en la curva de A Grandeira, de cuya peligrosidad ya habían advertido los maquinistas, aunque no de forma oficial, según Renfe. En todo caso, en ese punto era preciso bajar la velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora sin un sistema como el 'ERTMS' de control continuo, por lo que la seguridad quedaba a expensas de un fallo del factor humano.

"Todavía no hemos aprendido", lamenta el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que añade: "Nuestra lucha es para que no haya más accidentes".

"Se trata de una cuestión de Estado, y la prueba de fuego si el Estado realmente quiere dejar de tener récord mundial en víctimas mortales en alta velocidad es que se repita la investigación de Angrois. La conclusión sería que el 'Asfa' no puede estar de respaldo", continúa Domínguez en declaraciones a Europa Press.

El informe de la CIAF responsabiliza únicamente al maquinista por circular con un exceso de velocidad al llegar a la curva, cuando atendía una llamada telefónica del interventor.

Medidas anunciadas

El ya exministro de Transportes, Óscar Puente, anunció cambios en la seguridad de la red ferroviaria como la incorporación de un segundo controlador antes de su dimisión. Unas medidas que, según Domínguez, "son repetidas" y se corresponden con las que había dado a conocer la responsable de Fomento, Ana Pastor, cuando ocurrió el siniestro de Angrois.

El representante de las víctimas del accidente de Santiago considera que hace falta impedir que los trenes puedan circular a 200 kilómetros por hora con 'Asfa'. Domínguez, además, exige "una auditoría seria, otra, de Europa a España".

"Que hagan otra vez una auditoría a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, porque ya dijo la comisaria (de Transportes) en su día que las normas de seguridad en España están sobre el papel, pero el personal ni las entiende ni las conoce", avisa el presidente de la plataforma.

Respecto a la dimisión de Puente, Domínguez considera que era lo que debía hacer porque es lo que procede "cuando algo se ha hecho mal". "Pedir perdón e investigar qué se ha hecho mal", añadió, antes de recordar que el exministro "nunca recibió" a las víctimas por "cobardía" e "hipocresía", ya que como alcalde de Valladolid respaldó y dio lectura a una moción "expresa" para pedir que el accidente de Angrois volviese a investigarse.

Parlamento de Galicia

El Parlamento de Galicia, por otro lado, ha expresado su pesar por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y ha trasladado a las personas afectadas y a sus familias el "cariño, respeto y solidaridad de toda la sociedad gallega" a través de una declaración institucional acordada por todos los grupos y que ha leído el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, este miércoles.

"Las consecuencias de una tragedia de estas características van mucho más allá del momento en que se produce. El dolor de las familias, la incertidumbre de las personas heridas y el impacto sobre toda una comunidad exigen proximidad, sensibilidad y una respuesta institucional coordinada", recoge la declaración.

El texto también señala que Galicia conoce bien "el profundo dolor" de un siniestro de estas características, recordando el accidente ferroviario de Angrois, que "marcó profundamente a la sociedad gallega y dejó una huella imborrable en las víctimas, en sus familias y en el conjunto del pueblo gallego".

La declaración, por otro lado, exige conocer las causas del accidente, "depurar las responsabilidades políticas que correspondiesen" y "adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos semejantes vuelvan a repetirse".