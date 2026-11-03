Evacúan en helicóptero a una persona tras sufrir quemaduras en un incendio en Santiago

Una persona ha sido evacuada en helicóptero al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) tras sufrir quemaduras en un incendio en un garaje de la capital gallega. La víctima fue rescatada por otra persona que estaba en la zona, según informa el 112 Galicia.

Los servicios de emergencias tuvieron constancia de lo ocurrido poco antes de las 13:30 horas a través de la llamada de un particular que informaba de que ardía una vivienda unifamiliar en la parroquia de Sabugueira, en Lavacolla. Los alertadores no pudieron confirmar en ese momento si había alguien en el interior.

Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local de Santiago.

El hombre herido se encontraba manipulando una máquina cuando comenzó el incendio y sufrió graves quemaduras, por lo que fue evacuado a un centro hospitalario en helicóptero.

Las llamas, que se originaron en el garaje, han quedado extinguidas.