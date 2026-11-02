Los problemas del SAF de Santiago de Compostela llegan al pleno: "Llevamos años sufriendo"

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Santiago de Compostela han estado este lunes en el pleno municipal para denunciar la situación de "precariedad" que viven, con la paga extra de verano todavía sin recibir. "Llevamos años sufriendo", aseguró durante su intervención Esther Osuna, portavoz del personal afectado por esta situación que ha dado lugar a una proposición de apoyo que ha sido aprobada.

Y es que las trabajadoras y trabajadores del SAF señalan que es necesario "sacar a la luz la realidad oculta" de lo que viven. "Nuestras condiciones laborales empeoran con cada proceso de licitación. Una vez más, debemos explicarles a quienes gestionan el SAF que lo único que recibimos es precariedad y abandono", añadió Osuna minutos antes de que se debatiese una proposición sobre su situación.

"Es inaceptable reducir nuestra labor a limpiar casas y a cambiar pañales. Somos profesionales, ayudamos en la movilidad, en la higiene y en la alimentación. Detectamos cambios en las personas a las que cuidamos, escuchamos sus miedos y aliviamos su soledad. Nuestro trabajo tiene un valor inmenso", reivindicó la trabajadora ante los miembros de la corporación municipal.

Esther pidió, entre otros aspectos, más apoyo para las coordinadoras del servicio, que precisan protocolos claros, condiciones laborales dignas y un sistema de coordinación dotado con recursos eficaces. "Ellas mantienen en marcha la maquinaria del SAF, pero no tienen herramientas", lamentó Esther, que insistió: "La calidad del servicio se resiente".

Respecto al nuevo contrato, que el concello espera que pueda entrar en vigor antes de que termine el año, las trabajadoras consideran que no recoge las verdaderas necesidades del SAF y que no va a mejorar la calidad del servicio. Y es que según explicó Esther Osuna, el número de empleadas disminuye cada mes por la precariedad laboral: están "agotadas física y mentalmente", y las que quedan, "trabajamos medicadas".

Y es que el personal está en contra de que para prestar el servicio se elija a la empresa que presenta la oferta más baja pese a que no tenga la mejor valoración técnica. A este respecto, y dada la experiencia que viven actualmente con la UTE SIAD24-ASISTENZIA, la portavoz del Colectivo SAF Santiago en Loita señaló que Osventos (que podría ser la adjudicataria del nuevo contrato) es "conocida por su pésima gestión".

Esther recordó que la plantilla no cobró la paga extra de junio y señaló que se sienten "desprotegidas" e indefensas: "Queremos volver a casa sanas, salvas y tranquilas". El personal del SAF, por último, se ha mostrado firme al asegurar que no seguirá normalizando condiciones precarias y ha señalado que saldrá a la calle para defender sus derechos.

Proposición por el SAF

El portavoz local del PP señaló durante su intervención que "el éxito se mide por la atención que reciben las personas" y denunció que hay servicios que se suspenden el fin de semana y familias a las que se les comunica con muy poca antelación que no van a recibir la atención. Verea, además, apuntó a las "dificultades para sustituir a las trabajadoras" cuando se producen bajas.

El líder del PP local exigió retribuciones dignas y respeto al trabajo, comprometiéndose a iniciar una mesa de trabajo si llega a la Alcaldía tras las elecciones generales del próximo año para "estudiar y trabajar para conseguir una mejora real de las retribuciones y de las condiciones laborales de estas trabajadoras, con todas las garantías y viabilidad económica, presupuestaria y jurídica".

La concejal no adscrita Marta Álvarez no asistió este lunes al pleno y en su lugar habló Mila Castro, que acusó al PP de copiar "punto por punto" la moción que ellos mismos habían presentado el pasado mes de julio. Todo ello con una diferencia, según Castro: "El PP oculta deliberadamente que quien asfixia el servicio de ayuda en el hogar en todos los concellos de Galicia es la Xunta del Partido Popular".

La portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, lamentó que hubo situaciones "que no pudimos evitar", como el impago de la extra de verano. Algo contra lo que el concello está luchando con medidas como la multa de 5.000 euros que prevé imponer a la UTE SIAD24-ASISTENZIA, contra la que no descarta ir a la vía judicial si así lo considera necesario.

"Tenemos claros los incumplimientos, lo que hay es una empresa que no cumple", añadió Rozas, en respuesta a las acusaciones del PP y después de que Castro señalase que el Gobierno local "se pone de perfil" ante el problema. Santiago está ultimando la contratación de una nueva compañía para prestar el servicio con la esperanza de que pueda tomar las riendas antes de que termine 2027.

La socialista Marta Abal intervino a continuación, señalando que es preciso actuar sobre el marco legal que regula la actividad de las trabajadoras del SAFP. "Es urgente un nuevo convenio colectivo", esgrimió Abal, que considera que es preciso que se garantice que se aplica el protocolo de prevención y de actuación frente a la violencia laboral "que sabemos que existe en el servicio".

La proposición salió adelante con los votos a favor del PP, que la presentó, así como de las concejales no adscritas, que dejaron claro su distancia con el partido de Borja Verea. El PSOE también votó a favor para que "mejore el seguimiento del contrato", frente a Compostela Aberta y BNG, que se abstuvieron para "no entrar en el juego del PP".

Pago a transporte urbano

El pleno de Santiago, por otro lado, debatió de forma conjunta los puntos 4, 5, 6, 7 y 8, que establecen el pago de más de tres millones de euros a empresas de transporte urbano: 113.466,60 euros a Hermanos Ferrín SL; 59.762,29 euros a Autos Grabanxa SL; 269.270,20 euros a Autos Carballo SA; 39.723,35 a Autocares Rías Baixas SL; y la mayor cantidad, de 2.569.521,90 euros, a Tralusa.

El concejal de Mobilidade, Xan Duro, señaló que al aprobar estos expedientes se saldaría la deuda acumulada con estas empresas por parte del transporte urbano, ya que en septiembre de 2025 se había dado el visto bueno a otro pago y, en semanas anteriores, la Xunta de Goberno Local también había aprobado otro.

Esta deuda se corresponde con la cantidad mediante la que se ajusta, al final de año, el pago mensual que reciben las empresas que prestan el servicio. Así, en caso de que las compañías reciban menos dinero del que les corresponde según los kilómetros hechos y los viajeros, entre otros aspectos, a final de año se autoriza la diferencia de los pagos entre lo que han recibido y lo que les corresponde.

El concejal no adscrito Gonzalo Muiños se mostró crítico durante su intervención, mientras que Marta Abal (PSOE) anunció ya desde el primer momento que los socialistas votarían a favor "por coherencia". El portavoz local del PP, Borja Verea, señaló que existe un "descontrol absoluto" en los pagos: "No sabemos si lo que pagamos por los autobuses es lo que se tiene que estar pagando".

La votación se realizó finalmente por puntos a petición de Borja Verea. El pago a Tralusa y Autocares Rías Baixas quedaron rechazados con los votos en contra del PP, la abstención de los no adscritos y el voto a favor del resto de ediles. Sí fueron aprobados los pagos a Hermanos Ferrín SL, Autos Grabanxa y Autos Carballo con los votos a favor de BNG, Compostela Aberta y PSOE y la abstención de PP y los no adscritos.

El Concello de Santiago cuenta ya con un nuevo contrato de bus urbano, que fue adjudicado a Monbus por 113,8 millones de euros, un periodo de 13 años y un renovado mapa de líneas, entre otras novedades. La firma del documento se efectuó en septiembre, y la empresa dispone desde entonces de un plazo de tres meses para comenzar a ofrecer el servicio.

Otros asuntos

La nueva concejala de Facenda, Saleta Chao, por otro lado, prometió este lunes su cargo en el pleno. Goretti Sanmartín había asumido las competencias de esta cartera desde la marcha de Manuel César, y desde esta semana será Chao la encargada de gestionarla. La también portavoz de Turismo del BNG, además, mantendrá sus funciones como diputada del Parlamento de Galicia, aunque no cobrará por esta función.

El ayuntamiento, además, ha dado el visto bueno a la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo a Alejandra Neira. Es la segunda deportista a la que se acuerda entregar este reconocimiento después del futbolista Borja Iglesias. La joven ciclista recibirá mañana martes un homenaje en el Pazo de Raxoi para reconocer su trayectoria pese a su corta edad.