Santiago ampliará el horario de reparto en el casco histórico con vehículos cero emisiones

El Consejo de Administración de Mercagalicia ha ratificado este viernes la adjudicación del servicio de la plataforma de distribución a la zona histórica a Kibus. Este proyecto pionero para mejorar el reparto de mercancías haciéndolo más efectivo y sostenible está un paso más cerca y la previsión es que entre en funcionamiento a principios de año con horarios más amplios.

El Concello de Santiago y Mercasa, socios de Mercagalicia, han valorado este avance como un hito que hará realidad un proyecto con el que se hará compatible el abastecimiento del comercio del casco histórico de Santiago con una movilidad más eficiente y sostenible.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicó esta mañana en rueda de prensa que el objetivo es avanzar ahora con el procedimiento del contrato para que el servicio esté en funcionamiento a principios de 2027. El reparto con esta plataforma, por tanto, podría ser una realidad en enero del próximo año.

"Houbo reunións con todos os sectores antes da adxudicación onde se lles explicou o que se vai facer. O primeiro que se vai facer é abrir o horario durante un maior número de horas para que os vehículos cero emisións poidan entrar na cidade histórica, algo que favorece a todo o mundo", indicó la regidora sobre una medida que permitirá a los hosteleros y comerciantes recibir los pedidos más tarde.

El acceso a la zona estará restringido como hasta ahora excepto en el caso de las furgonetas de reparto cero emisiones, que podrán entrar en un horario más amplio para entregar las mercancías. "Non hai unha obrigatoriedade de utilización da plataforma, queremos que sexa algo útil", añadió Sanmartín, en referencia a que los vehículos cero emisiones podrán entrar al casco histórico sin necesidad de pasar antes por el polígono do Tambre.

Un proyecto pionero

El centro, ubicado en el polígono industrial do Tambre junto a Mercagalicia, funcionará como punto de recepción y agrupación de mercancías para su posterior reparto a los establecimientos del casco histórico. Este modelo permitirá organizar las entregas con vehículos de cero emisiones y de tamaño y peso reducidos, contribuyendo a disminuir la presencia de vehículos en las calles y plazas.

"Con esta adxudicación seguimos avanzando para que Santiago dispoña dunha solución loxística adaptada ás necesidades da súa cidade histórica. Queremos facilitar o abastecemento dos nosos comercios e establecementos, ao tempo que coidamos o patrimonio e melloramos a calidade de vida de quen vive e traballa neste espazo", señaló la alcaldesa de Santiago.

El presidente de Mercasa, José Miñones, considera que la incorporación de Kibus supone un "avance decisivo" para que el proyecto sea llevado a la práctica e indicó que Mercagalicia y Santiago serán un referente con este proyecto piloto que podría llegar a más lugares: "Desde Mercasa queremos acercar nuestra experiencia en la distribución alimentaria para desarrollar soluciones que respondan a los nuevos retos del comercio y de las ciudades".

La plataforma es fruto de la colaboración entre el ayuntamiento, Mercasa y el Consorcio de Santiago, y su gestión le corresponde a Mercagalicia. El proyecto cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Next Generation EU.

El concello señala que la gallega Kibus es una empresa innovadora que combina digitalización, logística y comercialización de productos alimentarios, con amplia experiencia en conectar productores y comerciantes de los mercados de abastos con consumidores y colectividades. "Su actividad facilita nuevos canales de venta y distribución para el comercio de proximidad", indica el ayuntamiento en un comunicado.

La plataforma logística

Las instalaciones del nuevo centro logístico, ubicado al lado de Mercagalicia, fueron presentadas el pasado 30 de julio en un acto institucional. La plataforma tiene una superficie de 2.335,66 metros cuadrados y cuenta con una zona de carga y descarga, así como con cuatro áreas de aparcamiento con 11.249 metros.

Este nuevo centro podrá absorber hasta 212 toneladas de mercancía en los días de mayor intensidad de reparto, evitando más de 200 viajes de furgoneta en el caso de vehículos con una carga útil de 1.000 kilos. Actualmente, la Cidade Histórica tiene 1.087 establecimientos comerciales, la mayor parte de ellos (808) dentro de la conocida como améndoa.