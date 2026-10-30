Detienen en Santiago a cuatro menores por participar en una pelea en las fiestas de Conxo

La Policía Nacional de Santiago de Compostela ha detenido a cuatro menores de edad por participar en una pelea en las Festas da Mercé de Conxo el pasado mes de septiembre. Los jóvenes estuvieron implicados en una "violenta reyerta" que le causó heridas de diversa consideración a una quinta persona.

El joven agredido sufrió, entre otras, heridas por arma blanca durante los festejos del barrio compostelano, que se celebraron el segundo fin de semana de septiembre. En aquel momento, familiares y amigos de la víctima pidieron la colaboración ciudadana a través de las redes sociales y pusieron lo ocurrido en conocimiento de la Policía Nacional.

Agentes adscritos a la UDEV de Santiago consiguieron identificar a los presuntos autores de los hechos, cuatro menores de edad que han sido detenidos. La Policía les imputa los supuestos delitos de lesiones, amenazas y riña tumultuaria. Las diligencias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Menores de A Coruña.

La comisaría compostelana ha informado de que esta actuación se enmarca en las labores de investigación y esclarecimiento de hechos delictivos desarrolladas por el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Santiago de Compostela

El objetivo de las actuaciones efectuadas es garantizar la seguridad ciudadana y contribuir a la prevención de episodios de violencia en espacios públicos y durante acontecimientos multitudinarios.