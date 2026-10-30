Detenida una mujer en Ames (A Coruña) por estafar más de 6.500 euros con alquileres fraudulentos

La Guardia Civil ha detenido a una mujer vecina de O Milladoiro, en el municipio coruñés de Ames, como presunta autora de un delito continuado de estafa por cobrar más de 6.500 euros a varias personas mediante el alquiler fraudulento de una vivienda. La investigada ofrecía el inmueble en una plataforma digital de anuncios inmobiliarios, pese a que no tenía autorización para alquilarlo, y utilizaba una identidad ficticia para ganarse la confianza de los interesados.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto, después de que una patrulla identificase a la mujer por una infracción de tráfico y comprobase que tenía en vigor un señalamiento judicial que motivó su detención. Durante aquella intervención, los agentes encontraron en su poder una cantidad de dinero en efectivo cuyo origen no estaba justificado. Las posteriores pesquisas permitieron relacionar ese dinero con una oferta de alquiler publicada en internet.

Según averiguaron los investigadores del Puesto Principal de la Guardia Civil de O Milladoiro-Ames, el piso pertenecía realmente a una sociedad mercantil que había cedido su uso a la ahora detenida únicamente durante el verano. Por tanto, la mujer no tenía ningún permiso ni título que le permitiese subarrendar el inmueble a otras personas.

Para llevar a cabo el engaño, publicaba el anuncio bajo un nombre falso y contactaba con los posibles inquilinos a través de un número de teléfono registrado a nombre de otra persona. Una vez despertado el interés de los usuarios, concertaba visitas presenciales al domicilio, donde se presentaba como familiar de la supuesta propietaria y mostraba las llaves de la vivienda para transmitir una falsa sensación de seguridad.

Fianzas y mensualidades

El procedimiento consistía en enseñar el piso y, una vez finalizada la visita, pedir dinero en efectivo con el argumento de que era necesario realizar algunas reformas antes de que pudiesen entrar los nuevos arrendatarios. Las cantidades exigidas oscilaban entre los 440 y los 1.200 euros por persona, en concepto de fianza y mensualidades adelantadas.

La mujer entregaba un recibo como justificante del pago y se comprometía a formalizar posteriormente el contrato de alquiler y facilitar las llaves. Sin embargo, iba retrasando la operación con diferentes excusas hasta que finalmente cortaba cualquier vía de comunicación con los afectados, que se quedaban sin vivienda y sin recuperar el dinero entregado.

El alcance de la actividad quedó reflejado en el análisis del anuncio publicado en la plataforma inmobiliaria. Hasta 52 personas habían llegado a contactar con la ofertante para interesarse por el alquiler del inmueble. La Guardia Civil se puso en contacto con todos los posibles perjudicados y seis de ellos formalizaron finalmente una denuncia por los hechos.

El operativo que permitió localizar y detener a la sospechosa se desarrolló el pasado 18 de octubre con la colaboración de la Policía Local de Ames. Los agentes la arrestaron cuando se encontraba en el interior de un turismo estacionado en las inmediaciones de su residencia.

Buscan más afectados

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a personas que puedan haber sufrido un engaño similar en O Milladoiro durante los últimos seis meses. En concreto, pide que contacten con los investigadores quienes hayan realizado algún pago o transferencia para reservar o alquilar una vivienda en esta localidad y no hayan recibido las llaves ni firmado el correspondiente contrato.

La Benemérita recuerda, además, la importancia de comprobar quién es el verdadero titular de un inmueble antes de entregar cualquier cantidad de dinero. También recomienda evitar los pagos en efectivo sin garantías y no adelantar fianzas o mensualidades sin haber verificado la operación y formalizado el acuerdo de alquiler.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Tribunal de Instancia competente.