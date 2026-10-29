Suspenden en Santiago una vista tras fallecer la víctima: fue secuestrada por una deuda de 20 euros

La audiencia preliminar del juicio contra tres personas acusadas de agredir, maniatar y retener a un hombre en un piso en Santiago de Compostela por una deuda de 20 euros ha quedado suspendida este jueves por el fallecimiento de la víctima. La vista ya había sido aplazada la semana pasada al no presentarse ni el perjudicado ni uno de los procesados, declarado en rebeldía.

Estaba previsto que la audiencia se celebrase este jueves en la sección sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en la capital gallega, pero volvió a quedar suspendida dado que la víctima fue hallada sin vida en su domicilio cuando trataba de localizarse.

Uno de los procesados, por otro lado, sigue en paradero desconocido y ha sido declarado en rebeldía. Al juicio sí han acudido una mujer, procesada como cooperadora, y el principal acusado, que permanecía en prisión provisional por estos hechos.

Las partes han explicado que se había llegado a un acuerdo de conformidad, pero no ha podido ser ratificado por el fallecimiento de la víctima. A instancias de Fiscalía, la jueza ha ordenado buscar a posibles herederos del perjudicado por si quisiesen personarse en la causa y seguir con la acusación.

La jueza, además, ha ordenado la puesta en libertad del principal acusado al haber desaparecido el riesgo para la víctima. El procesado tiene obligación de comparecer semanalmente en sede judicial y de seguir controles de deshabituación de las drogas en la UMAD cada 15 días.

La vista ha sido fijada nuevamente el 4 de febrero para determinar si hay algún heredero que mantenga la acusación. En caso de no localizar al procesado en rebeldía, se plantearía la posibilidad de abrir pieza separada.

Los hechos

El escrito de acusación fiscal recoge que los hechos ocurrieron el 6 de enero de este 2026, cuando la víctima acudió a un domicilio en Santiago de Compostela para consumir droga junto con los tres procesados.

Cuando se encontraban en el salón de la vivienda, y tras haber consumido, uno de los acusados le recriminó a la víctima una supuesta deuda de 20 euros y le dijo que lo iba a dejar secuestrado hasta que los pagase. Además, le amenazó con "hacer un hoyo" y enterrarlo y con "darle una paliza".

El principal acusado comenzó entonces a agredirle y lo inmovilizó con cinta adhesiva de pies y manos, "envolviendo además su rostro, cubriendo nariz y boca", lo que le dificultaba la respiración. Con la ayuda de los otros dos procesados, introdujo a la víctima en una bolsa de tela de gran tamaño con cierre de cremallera y, una vez dentro, le dio numerosas patadas y le dijo que lo iba a enterrar.

La víctima permaneció hasta el día siguiente en esta situación y, posteriormente, su captor sustituyó la cinta adhesiva por bridas plásticas y lo mantuvo encerrado en el salón de la vivienda hasta que fue liberado por la Policía Nacional el 13 de enero.