Los vecinos de la capital gallega tendrán 14 días festivos para descansar u organizar una pequeña escapada Shutterstock

Calendario laboral de Santiago de Compostela y su área 2027: días festivos y puentes

Los municipios gallegos ya conocen sus fiestas locales de 2027. La Xunta ha publicado esta semana la resolución de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales que recoge los dos días festivos elegidos por cada concello.

A los festivos locales se suman otras 12 jornadas no laborables de carácter nacional y autonómico. De este modo, el total de días festivos retribuidos y no recuperables es de 14.

Festivos locales en Santiago de Compostela

La capital gallega modificará sus festivos locales de 2027. En lugar de celebrar el Martes de Carnaval (9 de febrero), elige la festividad de San Roque (16 de agosto), que el próximo año cae en lunes y permite disfrutar de un puente de tres días. El Ayuntamiento también escoge el Día de la Ascensión.

Día de la Ascensión: 6 de mayo, jueves

6 de mayo, jueves Festividad de San Roque: 16 de agosto, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

La Xunta de Galicia elige como festivos propios el 19 de marzo (San José) y el 17 de mayo (Día das Letras Galegas), en sustitución por el Día de la Asunción de la Virgen María (15 de agosto) al caer en domingo.

También suele optar por el Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo.

Los festivos restantes son nacionales, nueve de ellos de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (26 de marzo), 1 de mayo, 15 de agosto (este 2027 se sustituye), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Los otros tres festivos son de carácter opcional: 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia; Jueves Santo (25 de marzo), que no se modifica; y se da la opción de escoger como opcional entre el 19 de marzo y el 25 de julio.

Por lo tanto, las fiestas del calendario laboral en 2027 que se determinan son:

Año Nuevo: viernes, 1 de enero

viernes, 1 de enero Día de Reyes: miércoles, 6 de enero

miércoles, 6 de enero San José: viernes, 19 de marzo

viernes, 19 de marzo Jueves Santo: jueves, 25 de marzo

jueves, 25 de marzo Viernes Santo: viernes, 26 de marzo

viernes, 26 de marzo Día del Trabajador: sábado, 1 de mayo

sábado, 1 de mayo Día das Letras Galegas: lunes, 17 de mayo

lunes, 17 de mayo Día de la Hispanidad : martes, 12 de octubre

: martes, 12 de octubre Día de Todos los Santos : lunes, 1 de noviembre

: lunes, 1 de noviembre Día de la Constitución : lunes, 6 de diciembre

: lunes, 6 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción : miércoles, 8 de diciembre

: miércoles, 8 de diciembre Navidad: sábado, 25 de diciembre

Los puentes de Santiago de Compostela en 2027

Según el calendario publicado por la Xunta, estos son los posibles puente de la capital gallega en 2027:

Puente de Año Nuevo: el 1 de enero cae en viernes

el 1 de enero cae en viernes Puente por el Día de San José: el 19 de marzo es viernes

el 19 de marzo es viernes Puente por Semana Santa: el jueves 25 y el viernes 26 son festivos

el jueves 25 y el viernes 26 son festivos Posible puente por el Día de la Ascensión: el 6 de mayo cae en jueves

el 6 de mayo cae en jueves Puente por el Día das Letras Galegas: el 17 de mayo es lunes

el 17 de mayo es lunes Puente por la festividad de San Roque: el 16 de agosto coincide en lunes

el 16 de agosto coincide en lunes Posible macropuente por el Día de la Hispanidad: el 12 de octubre cae en martes

el 12 de octubre cae en martes Puente por el Día de Todos los Santos: el 1 de noviembre es lunes

el 1 de noviembre es lunes Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles

Otros festivos de la comarca de Santiago de Compostela en 2027