Santiago de Compostela incorpora 15 nuevos policías locales

La Policía Local de Santiago de Compostela ha sumado este martes 15 nuevos agentes. Los policías han sido recibidos por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, y se incorporan a una plantilla que en total tiene 137 agentes.

Los 15 policías, entre ellos tres mujeres, tomaron posesión después de cumplir su periodo de prácticas en la Policía Local. Los nuevos agentes se incorporarán a la unidad operativa, por lo que su trabajo consistirá en formar parte de la patrulla de calle.

Sanmartín y Duro agradecieron a los nuevos agentes su voluntad de servicio público y el hecho de haber elegido Santiago como destino. "Unha cidade cunhas características moi especiais, cunha importante carga de traballo para as forzas de seguridade, e máis ainda ás portas do Ano Santo", indicaron los representantes del Gobierno local.

Un refuerzo necesario

El refuerzo del servicio era fundamental y, de hecho, el PP denunció en septiembre que en verano hubo turnos con solo seis agentes. Precisamente, en el pleno del mes pasado se aprobó una moción para exigir que se garanticen los efectivos mínimos que fue aprobada por PP, PSOE y los concejales no adscritos. Fue en ese momento cuando Duro anunció que los nuevos agentes se incorporarían a finales de octubre.

El edil de Movilidade concretó ese día que la ratio "más usada" para dimensionar los policías locales suele ser de 1,8 agentes por cada mil habitantes, lo que equivaldría a que en Santiago hubiese 180. En todo caso, el decreto de servicios mínimos firmado por el anterior concejal responsable en 2022 estaba basado en una plantilla de 134 efectivos; hasta hoy, había 12 menos.

"Esta situación genera, evidentemente, la necesidad de cubrir los servicios mediante la realización de horas extras voluntarias, ya que son servicios ordinarios", indicó Duro. A este respecto, el ayuntamiento ya había explicado que no siempre había agentes dispuestos a realizar estas horas extras voluntarias.