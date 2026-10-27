El PP de Santiago denuncia que las trabajadoras del SAF siguen sin cobrar la extra de verano

El PP de Santiago de Compostela ha denunciado este martes que las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) siguen sin cobrar la paga extra de verano ni el kilometraje. "Están en unas condiciones laborales y económicas tercermundistas", asegura el portavoz del PP local, Borja Verea.

Precisamente, la Xunta de Goberno Local (XGL) aprobó prorrogar desde el 1 de noviembre el contrato a la actual concesionaria mientras no entre en vigor el nuevo. La prórroga es una extensión de la actual, que comenzó hace cinco meses y que forma parte del pliego de condiciones firmado entre empresa y ayuntamiento.

Verea, por su parte, señaló que si él fuese alcalde mejoraría las condiciones laborales y económicas de las empleadas. "Yo fui claro con ellas. Les dije que no íbamos a municipalizar el servicio, pero sí que íbamos a mejorar sus condiciones económicas y laborales", indicó el líder del PP de Santiago.

A este respecto, Verea acusa a BNG y Compostela Aberta de haberse comprometido en 2023 a municipalizar el servicio, algo que no se produjo. "No movieron un solo dedo para intentar municipalizar estas trabajadoras. Les mintieron en la cara hace tres años", acusa el candidato del PP a la Alcaldía.

Los problemas

Las trabajadoras del SAF no cobraron la paga extra de verano, razón por la que el ayuntamiento multará a la empresa con 5.000 euros. El Gobierno local, además, ya tramita otras sanciones por el incumplimiento del contrato a la espera de adjudicar el nuevo. Las profesionales del SAF, además, denuncian que no han recibido el pago por el kilometraje de los desplazamientos.

Verea, por su parte, destacó la importancia del trabajo que realiza la plantilla, en su mayor parte formada por mujeres: "Son las mujeres que atienden a nuestros mayores, que los cuidan y los miman, y también las personas dependientes cuando las familias no se pueden hacer cargo".

"Que este gobierno llevara tres años sacando pecho de este servicio cuando lo está dejando prácticamente desmantelado, en una situación tercermundista, es una falta de respeto ya no solo a las propias trabajadoras, sino también a todas estas familias, a todos estos dependientes, a todos estos mayores y a todos los santiagueses", denunció el líder del PP local.