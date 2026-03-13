Investigan a un conductor que causó lesiones a un ciclista en O Pino (A Coruña) y se dio a la fuga Cedida

La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en O Pino (A Coruña) por abandono del lugar del accidente, tras verse implicado en un siniestro vial con un ciclista que resultó herido grave.

Los hechos ocurrieron a raíz de la colisión de un turismo con un ciclista el pasado 6 de diciembre de 2025, en el kilómetro 86,800 de la carretera N- 547, en el término municipal de O Pino, causándole al ciclista heridas graves, abandonando el conductor el lugar del accidente tras el impacto.

La investigación está siendo llevada por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela.

Durante la inspección ocular del lugar, los agentes localizaron e intervinieron diversos restos del vehículo implicado, entre ellos fragmentos de un retrovisor exterior y partes de la defensa trasera, elementos que resultaron determinantes para orientar la línea de investigación.

El análisis técnico de los vestigios recuperados, junto con el estudio minucioso de la información recabada, condujo a los agentes actuantes a la localización del turismo implicado en el siniestro. De esta manera, se procedió a la investigación del conductor del mismo como presunto autor de un delito de abandono del lugar del accidente.

El delito de abandono del lugar del accidente está tipificado en el artículo 382 bis del Código Penal, conllevando penas de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años cuando el hecho tenga su origen en una acción imprudente o prisión de tres a seis meses y privación del derecho a conducir de seis meses a dos años cuando se produzca tras un hecho fortuito.

El abandono del lugar del siniestro constituye una conducta especialmente grave desde el punto de vista penal y ético, al dejar desamparada a la víctima y dificultar su auxilio inmediato.

Recomendaciones ante un siniestro vial

La Guardia Civil recuerda que, en caso de verse implicado en un siniestro vial, es obligatorio:

Detener el vehículo de forma inmediata y segura.

Señalizar adecuadamente el lugar para evitar nuevos riesgos.

Auxiliar a las personas heridas dentro de las propias posibilidades.

Avisar sin demora a los servicios de emergencia a través del 112.

Permanecer en el lugar hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El cumplimiento de estas obligaciones no solo es un deber legal, sino también una responsabilidad moral hacia los demás usuarios de la vía, especialmente los más vulnerables.