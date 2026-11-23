Muere un trabajador del Concello de Fene (A Coruña): "Que a terra che sexa leve"

El Concello de Fene ha despedido con pesar a uno de sus trabajadores, José Manuel Carreira Cebral, fallecido este domingo. El Ayuntamiento compartió este lunes un mensaje en sus redes sociales para trasladar sus condolencias a la familia y amistades del empleado municipal.

Fuentes municipales han confirmado a este medio que Carreira Cebral es el hombre que fue localizado muerto este domingo en una zona entre Magalofes y Punxeiro, en el límite entre Fene y Cabanas.

"En nome de toda a Corporación Municipal, do persoal do Concello e de toda a veciñanza de Fene, trasladamos as nosas máis sinceras condolencias e todo o noso afecto a súa familia e amizades nestes momentos tan difíciles", señala el Concello.

El mensaje concluye con una despedida al trabajador: "Sempre na nosa lembranza. Que a terra che sexa leve, compañeiro".