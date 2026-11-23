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Muere un trabajador del Concello de Fene (A Coruña): "Que a terra che sexa leve"
El Ayuntamiento ha confirmado que se trata de José Manuel Carreira Cebral, a quien la corporación municipal ha despedido con un mensaje de condolencias
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El Concello de Fene ha despedido con pesar a uno de sus trabajadores, José Manuel Carreira Cebral, fallecido este domingo. El Ayuntamiento compartió este lunes un mensaje en sus redes sociales para trasladar sus condolencias a la familia y amistades del empleado municipal.
Fuentes municipales han confirmado a este medio que Carreira Cebral es el hombre que fue localizado muerto este domingo en una zona entre Magalofes y Punxeiro, en el límite entre Fene y Cabanas.
"En nome de toda a Corporación Municipal, do persoal do Concello e de toda a veciñanza de Fene, trasladamos as nosas máis sinceras condolencias e todo o noso afecto a súa familia e amizades nestes momentos tan difíciles", señala el Concello.
El mensaje concluye con una despedida al trabajador: "Sempre na nosa lembranza. Que a terra che sexa leve, compañeiro".