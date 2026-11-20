Detenido por agredir al dueño de un local de Valdoviño (A Coruña) para llevarse 500 euros y un coche

La coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Ferrol ha permitido esclarecer un robo con violencia e intimidación cometido el pasado mes de octubre en un establecimiento hostelero de Valdoviño, y detener al presunto autor de los hechos, que ya ha ingresado en prisión provisional.

Según ha informado la Comandancia de A Coruña, el sospechoso amenazó al propietario con un objeto punzante y le propinó un golpe para exigirle el dinero. La víctima le entregó 500 euros y las llaves de su vehículo, y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario con lesiones graves.

Por su parte, el ladrón abandonó el lugar a bordo del vehículo robado, y se inició una persecución en la que participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Ferrol y Policía Nacional. Finalmente, el vehículo fue localizado y recuperado en Ferrol.

Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron identificar al presunto autor, al que también se relaciona con un intento de robo en una vivienda próxima, cometido esa misma mañana.

Identificado este lunes

El pasado lunes, una patrulla de la Policía Local de Ferrol identificó al sospechoso durante una intervención de tráfico. Al comprobar sus datos, comprobaron que tenía requerimientos policiales en vigor, relacionados con el robo investigado.

El sospechoso trató de huir y opuso resistencia, pero fue finalmente detenido. Posteriormente, cuando era atendido en un centro sanitario, volvió a intentar escapar, siendo interceptado nuevamente por los policías.

Una vez finalizada la asistencia médica, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, que, en coordinación con la Guardia Civil, instruyó las diligencias y lo puso a disposición judicial el pasado martes. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.