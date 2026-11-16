Ferrol invertirá más de 135.000 euros en la renovación de la pista polideportiva de Serantes

El Concello de Ferrol ha dado un nuevo paso para mejorar las instalaciones deportivas de Serantes. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este lunes el expediente de contratación de las obras de renovación de la pista polideportiva, una actuación que contará con un presupuesto de 135.438,75 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

La intervención, financiada a través de la aportación provincial del Plan Único de Concellos POS+2026, permitirá acondicionar unas instalaciones que presentan un importante deterioro como consecuencia del uso continuado y del paso del tiempo.

Entre las principales mejoras figura la instalación de un nuevo pavimento deportivo, que posteriormente se señalizará para permitir la práctica de baloncesto, fútbol sala y balonmano.

El proyecto también contempla la retirada de las zonas de hormigón deterioradas, el retranqueo del pequeño muro situado detrás de la cancha de baloncesto y la colocación de barandillas de seguridad tanto en este punto como en el parque infantil.

Además, se construirán nuevas aceras perimetrales y se renovará el sistema de iluminación de la pista. Los trabajos incluirán actuaciones para mejorar la recogida de aguas pluviales, la pintura del muro situado en el lateral este y la reposición de la malla de cierre.

Mejoras en la calle Españoleto

La Xunta de Goberno Local también ha aprobado el proyecto de renovación del firme de la calle Españoleto, con una inversión prevista de 178.355,42 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

La actuación permitirá mejorar el estado de la calzada y las zonas de aparcamiento mediante el fresado del pavimento actual y la colocación de una nueva capa de aglomerado. Quedará fuera de estos trabajos el tramo adoquinado situado en el cruce con la calle Carlos III.

El proyecto incluye, además, la reparación de un hundimiento localizado en la vía, que requerirá la retirada del pavimento afectado y la reconstrucción completa del firme.

La intervención se completará con la renovación de las marcas viales, la instalación de nuevas señales de tráfico y la sustitución de la marquesina de una parada de autobús.

Actuación en Catabois

Por otra parte, el Gobierno local ha dado luz verde al expediente de contratación de las obras de aglomerado de la carretera de Catabois, en el tramo comprendido entre la rotonda de conexión con la FE-13 y el punto kilométrico 1+030 de la AC-116.

Los trabajos, adjudicados a Proyestegal SL, cuentan con un presupuesto de 544.947,66 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La intervención abarcará aproximadamente 1.200 metros de longitud y una superficie de 18.000 metros cuadrados. Se actuará sobre las zonas más deterioradas del pavimento mediante labores de saneamiento, fresado, sellado de grietas y posterior asfaltado.

También se limpiarán los márgenes y las cunetas y se renovará la señalización horizontal y vertical, con el objetivo de mejorar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones.

En conjunto, las tres actuaciones aprobadas este lunes por la Xunta de Goberno Local de Ferrol suman una inversión de 858.741,83 euros, destinada a mejorar una instalación deportiva y diferentes vías del municipio.