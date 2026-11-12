Detienen en Ferrol a los últimos miembros de una red que repartía cocaína a domicilio

La Policía Nacional ha detenido a los dos últimos integrantes de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en Ferrolterra y otros puntos del territorio nacional. Los arrestos se produjeron el pasado 5 de noviembre y ponen fin a una investigación que comenzó meses atrás y que ya había permitido detener a otros seis miembros de la red en enero, en actuaciones desarrolladas en Ferrol y Barcelona.

La organización estaba especializada en la recepción y redistribución de sustancias estupefacientes, tanto a consumidores finales como a pequeños distribuidores. Una de sus principales señas de identidad era el reparto de cocaína directamente a los domicilios de los compradores, un servicio que funcionaba durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Según explica la Policía Nacional, los responsables centralizaban los pedidos a través de diferentes medios y, posteriormente, los repartidores se encargaban de llevar las sustancias hasta los clientes. Este sistema permitía mantener una actividad continuada en la ciudad de Ferrol y su entorno, pese a las primeras detenciones practicadas a comienzos de año.

La investigación permitió comprobar que la red seguía operando después de la primera fase del dispositivo. Por este motivo, los agentes continuaron con las pesquisas hasta identificar a los dos individuos que mantenían activa la distribución de cocaína y que fueron arrestados el pasado miércoles 5 de noviembre.

Ocho puntos de venta

En esta última fase de la operación, los agentes consiguieron desarticular dos puntos de venta de droga, que se suman a los otros seis localizados y desmantelados durante la intervención desarrollada en enero.

Los dos últimos detenidos eran considerados los principales cabecillas de la organización. Durante las actuaciones policiales se intervinieron más de 12.000 dosis de cocaína de gran pureza, además de numerosos efectos y materiales utilizados para adulterar y manipular las sustancias antes de su distribución.

En el balance global del operativo, la Policía Nacional destaca que se han retirado del mercado más de 15.000 dosis de cocaína, lo que supone un importante golpe a la actividad de esta organización criminal.

La operación ha estado tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol y la Fiscalía. Tras pasar a disposición judicial, uno de los dos últimos detenidos ingresó en prisión.