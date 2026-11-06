Un incendio en una cocina obliga a trasladar a una persona en Ortigueira (A Coruña)

Una persona tuvo que ser trasladada este viernes por problemas respiratorios tras un incendio declarado en la cocina de una vivienda de A Clara, en la parroquia de Cuíña, en Ortigueira. El fuego comenzó alrededor de las 17:30 horas y afectó a la campana extractora y a varios muebles de la estancia.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular que alertaba de que estaba ardiendo la cocina de una casa. A partir de ahí, los gestores de emergencias movilizaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Como consecuencia del incendio, fue necesario evacuar a una de las personas que se encontraban en la vivienda debido a problemas respiratorios. Los efectivos del GES confirmaron que las llamas habían afectado a la campana extractora y a varios muebles de la cocina.