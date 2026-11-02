Ferrol inaugura en Exponav una exposición por los 300 años de su creación como ciudad naval

Ferrol ha inaugurado este lunes una exposición conmemorativa del III Centenario de la creación de los departamentos marítimos, una decisión estratégica que hace 300 años cambió el rumbo de la ciudad y marcó su estrecha vinculación con la Armada. La muestra, que puede visitarse en las instalaciones de Exponav, fue inaugurada por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar.

El acto coincide con la celebración de los 300 años de la decisión de establecer en Ferrol uno de los principales departamentos marítimos de la Corona. "Hace tres siglos, en el año 1726, la decisión de establecer aquí uno de los principales departamentos marítimos de la Corona marcó para siempre el destino de esta ciudad", señaló Rey Varela, que destacó el papel que adquirió Ferrol a partir de entonces como uno de los grandes centros estratégicos y navales de España.

La exposición ha sido posible gracias al trabajo de una comisión de estudio creada expresamente para esta conmemoración e integrada por los investigadores Juan Antonio Rodríguez Villasante-Prieto, Juan Antonio Granados Loureda y Carmen Perales Garat. Los tres participaron también en una mesa redonda durante la inauguración, en la que explicaron las principales claves históricas recogidas en la muestra.

El recorrido incorpora diez nuevos paneles gráficos que profundizan en las consecuencias de aquella decisión de 1726 y en la transformación experimentada por Ferrol durante los últimos tres siglos. Estos contenidos complementan la exposición itinerante ya existente sobre la creación del Arsenal y de la propia ciudad.

Durante el acto, el alcalde reivindicó los vínculos históricos entre Ferrol y la Armada, una relación que, según afirmó, forma parte de la identidad colectiva de la localidad. "Compartimos filiación, la historia nos respalda para afirmar que somos hermanos de sangre", manifestó Rey Varela, quien recordó que ambas instituciones "crecieron juntas, se moldearon mutuamente y dejaron una profunda huella en la identidad colectiva de los ferrolanos".

El regidor felicitó a los investigadores por el trabajo realizado y calificó la muestra de "extraordinaria". También destacó que la comisión ha sabido comprender que "el patrimonio es identidad" y que su investigación permite poner en valor la relación secular entre Ferrol y el mar.

Tanto el alcalde como el almirante invitaron a los vecinos y visitantes a acercarse a Exponav para conocer la exposición y profundizar en los acontecimientos que marcaron el desarrollo histórico de la ciudad.