Toma de posesión de los nuevos agentes de Policía Local

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Ferrol incorpora siete nuevos agentes a su plantilla de Policía Local

Los efectivos han tomado posesión de sus cargos este viernes tras completar su formación teórica y práctica en la Academia Gallega de Seguridad Pública y en la ciudad

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El Concello de Ferrol ha incorporado este viernes siete nuevos agentes a su plantilla de Policía Local, después de que los efectivos hayan tomado posesión oficialmente de sus cargos durante la mañana.

Panorámica del estuario de Ferrol

Los nuevos policías han completado previamente su período de formación teórica y práctica, desarrollado tanto en la Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP) como en la propia ciudad de Ferrol.

Con la finalización de esta etapa formativa y la correspondiente toma de posesión, los siete agentes pasan a formar parte oficialmente del cuerpo de la Policía Local de Ferrol desde este viernes 30 de octubre.

La incorporación supone una ampliación de los efectivos municipales destinados a este servicio de seguridad pública.