Ferrol incorpora siete nuevos agentes a su plantilla de Policía Local

Toma de posesión de los nuevos agentes de Policía Local Cedida

El Concello de Ferrol ha incorporado este viernes siete nuevos agentes a su plantilla de Policía Local, después de que los efectivos hayan tomado posesión oficialmente de sus cargos durante la mañana.

Los nuevos policías han completado previamente su período de formación teórica y práctica, desarrollado tanto en la Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP) como en la propia ciudad de Ferrol.

Con la finalización de esta etapa formativa y la correspondiente toma de posesión, los siete agentes pasan a formar parte oficialmente del cuerpo de la Policía Local de Ferrol desde este viernes 30 de octubre.

La incorporación supone una ampliación de los efectivos municipales destinados a este servicio de seguridad pública.