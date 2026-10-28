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Detenidas 5 personas en un operativo contra el crimen organizado en varios puntos de la provincia de A Coruña

La operación contra el narcotráfico sigue abierta y bajo secreto de sumario

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La Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han llevado a cabo un operativo contra el crimen organizado en varias localidades de la provincia de A Coruña y detuvieron, al menos, a cinco personas, según informa Europa Press.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presenta el proyecto.

Así lo confirmaron fuentes consultadas por Europa Press, que detallaron que el operativo tuvo lugar a primera hora del martes y se produjeron varios registros en diferentes domicilios, algunos de ellos en Narón, en busca de droga.

Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial este jueves en la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Betanzos. La operación contra el crimen organizado sigue abierta y bajo secreto de sumario.