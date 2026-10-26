Ferrol aprueba la urbanización de Sánchez Aguilera, que creará un nuevo barrio verde con 478 árboles

Ferrol da un nuevo paso para transformar el antiguo recinto militar de Sánchez Aguilera en un nuevo espacio urbano con viviendas, zonas verdes, equipamientos públicos y nuevas conexiones entre barrios. La Xunta de Gobierno Local ha aprobado definitivamente este lunes el proyecto de urbanización del PERI-2-R Sánchez Aguilera, después de resolver las nueve alegaciones presentadas durante el procedimiento.

La actuación abarca una superficie de 107.802,6 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto base de licitación de 17.829.820 euros. El plazo de ejecución previsto es de 24 meses, aunque el inicio de las obras dependerá de la tramitación posterior. El objetivo es convertir un espacio que durante décadas permaneció cerrado por su uso militar en una nueva zona de la ciudad abierta a los peatones y conectada con los barrios de Canido, A Magdalena, Ensanche A y Santa Mariña.

El proyecto contempla cuatro parcelas residenciales, cinco destinadas a equipamientos públicos y otra de uso terciario. La nueva ordenación también permitirá mejorar los accesos hacia las estaciones de autobús y ferrocarril, el centro urbano y las principales vías de entrada y salida de Ferrol.

Gran plaza y zonas deportivas

Uno de los aspectos destacados de la actuación será la creación de más de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes. El proyecto prevé conservar los árboles existentes siempre que sea posible y plantar otros 478 ejemplares de 15 especies diferentes para reforzar la biodiversidad y generar espacios de sombra, además de contribuir a reducir el efecto isla de calor.

Entre las nuevas áreas previstas figura un bosque urbano en la parcela L2, con recorridos accesibles, zonas de descanso y juegos infantiles. La parcela L3 albergará una gran plaza central preparada para acoger actividades culturales, mercados, exposiciones y encuentros vecinales, con espacios adaptados a diferentes edades y usos.

La propuesta también incluye una zona deportiva y recreativa de acceso público entre Cardosas y la avenida del Rey. En este espacio se instalará una pista multideporte de 40 por 20 metros con graderío, un circuito de pump track, áreas de calistenia y ejercicio biosaludable, juegos infantiles inclusivos y un parque canino.

La movilidad será otro de los ejes de la intervención. El proyecto incorpora 1,5 kilómetros de carril bici y prevé 363 plazas de aparcamiento gratuito en superficie, incluidas plazas adaptadas para personas con movilidad reducida. La nueva calle B actuará como eje principal, conectando la avenida del Rey con Virxe da Cabeza y enlazando con Cardosas, mientras que la calle C permitirá una conexión transversal entre Doctor Fleming y la carretera de Catabois.

La urbanización contempla, además, la conservación de elementos patrimoniales vinculados al antiguo recinto militar. Entre ellos figuran el depósito de agua, como elemento identificativo del conjunto, y el Baluarte del Infante, un vestigio de la antigua muralla defensiva de Ferrol del siglo XVIII. También se mantendrán tres pabellones que se destinarán a usos vinculados a la universidad y se rehabilitará el edificio del antiguo acuartelamiento para acoger equipamientos públicos.

La aprobación definitiva llega después de un proceso urbanístico iniciado hace más de 15 años. El Plan Especial de Reforma Interior fue aprobado en agosto de 2010 y el proyecto de equidistribución del suelo recibió luz verde en 2023. Las nueve alegaciones presentadas procedían del INVIED, la Sociedade Galega de Historia Natural, los grupos municipales del PSOE, BNG y Ferrol en Común, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, la asociación vecinal de Canido O Cruceiro y dos particulares. Según el Ayuntamiento, los escritos fueron analizados individualmente y finalmente desestimados por motivos técnicos.

Luz verde a la renovación de la FE-14 y a la mejora del firme de varias calles

La Xunta de Gobierno Local también ha aprobado el proyecto para mejorar la seguridad viaria de la FE-14, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 0+600, a la altura de la calle Enxeñeiro Comerma, y la intersección con la carretera de Castilla. La intervención, sobre una superficie de 4.105 metros cuadrados, cuenta con un presupuesto de 671.922,06 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos permitirán renovar el firme de las dos calzadas, corregir los desperfectos existentes e incorporar un tramo de carril bici en la zona verde central que separa ambos sentidos de circulación. También se renovarán las marcas viales y la señalización vertical, se adaptarán pozos y arquetas y se restaurará la barandilla metálica.

Otro de los proyectos aprobados es el aglomerado de las calles Lepanto y Padre Feijóo, con una inversión de 291.117,92 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La actuación se extenderá a lo largo de unos 1.137 metros e incluirá la renovación del pavimento, la mejora de las zonas de estacionamiento y la actualización de la señalización. También se adaptará el carril bici en la conexión de Lepanto con la avenida Marqués de Santa Cruz y se habilitará un nuevo paso de peatones.

En el rural, el Ayuntamiento ha aprobado la contratación de dos actuaciones de pavimentación en San Cristovo y Doniños por un importe conjunto de más de 259.000 euros. El tramo Cariño-Confurco contará con 137.925,63 euros para reparar una superficie de 5.400 metros cuadrados, mientras que el aglomerado de la carretera de acceso a Punta Penencia dispondrá de 121.157,94 euros para actuar sobre otros 5.250 metros cuadrados.

Ferrol contratará un servicio de control de aves urbanas y gestión de plagas

El Ayuntamiento también ha aprobado el expediente de contratación del nuevo Servicio Municipal de Control de Aves Urbanas y de Gestión Integrada de Plagas, con un presupuesto de 275.129 euros y una duración inicial de dos años, prorrogables anualmente durante otros dos.

El contrato se divide en dos lotes. El primero, dotado con 159.345,58 euros, se centrará en la prevención y el control de especies como palomas, gaviotas y estorninos, así como en la retirada de nidos y la atención a ejemplares heridos o atrapados. El segundo, con un presupuesto de 115.783,42 euros, incluirá labores de desratización, desinsectación y desinfección en edificios, instalaciones y espacios municipales.

El objetivo es mejorar la convivencia con la fauna urbana, prevenir los problemas asociados a las plagas que pueden afectar a la salud pública y mantener en mejores condiciones de higiene los espacios e instalaciones de titularidad municipal.