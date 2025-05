Denunciado un ciclista por circular por la AP-9 en Fene (A Coruña) sin casco

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña ha denunciado a un ciclista por circular el pasado martes 6 de mayo por la AP-9 a la altura de Fene sin casco. El hombre, además, dio positivo en la prueba preliminar de drogas, a la espera de que el laboratorio confirme.

La Central Operativa del Subsector de Tráfico (COTA) recibió varias llamadas de usuarios de la vía que alertaban de la presencia de un ciclista circulando por ella. Esto implica un "riesgo para su persona debido a la velocidad a la que circulan el resto de vehículos", según recuerda la Guardia Civil.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ferrol se desplazó hasta el lugar, donde los agentes le realizaron las pertinentes pruebas de alcohol y drogas al ciclista, que dio positivo en la prueba preliminar de sustancias estupefacientes, a la espera de la confirmación por el laboratorio de referencia.

La Guardia Civil realizó los correspondientes boletines por supuestas infracciones a la ley de seguridad por circular por una vía prohibida y no hacer uso del casco, pendiente de la confirmación del positivo en drogas. Este implicaría una denuncia por infracción muy grave que acarrea una sanción de 1.000 euros pero no la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir al no circular en un vehículo a motor.