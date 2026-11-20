Así será la recogida de basura del futuro en A Coruña: "La mejor tecnología es la que no ve el vecino"

La próxima vez que un contenedor de A Coruña esté a punto de llenarse, puede que el camión de basura ya lo sepa antes que el vecino. La tecnología está empezando a cambiar una tarea tan cotidiana como sacar la basura y, sobre todo, la forma de decidir cuándo, dónde y cómo hay que recogerla.

Ese fue uno de los asuntos que abordó este jueves María Luz Rivas, directora de PreZero en Galicia y Asturias, durante una conversación moderada por la redactora de Quincemil Lara Fontela sobre el futuro de los servicios urbanos. La compañía es la concesionaria, entre otros servicios, de la recogida de residuos en A Coruña.

"La mejor tecnología es aquella que no ve el vecino, pero cuyos efectos percibe de inmediato: calles limpias, sin malos olores y contenedores que nunca se desbordan", explicó Rivas.

La clave está en pasar de un modelo reactivo a uno predictivo. Hasta ahora, según detalló, los camiones recorrían sus rutas a unas horas determinadas sin saber realmente cuánto había dentro de cada contenedor. Cuando aparecía un desbordamiento, en muchas ocasiones el aviso llegaba a través de una queja vecinal.

Ahora la situación empieza a ser diferente. "Conectamos en tiempo real los contenedores, los operarios que están en calle y los vehículos, que están dotados de pesaje y geolocalización, en una plataforma digital", señaló.

Así, si un viernes por la tarde se produce una aportación de residuos fuera de lo habitual en una zona, el sistema puede detectarlo antes de que el contenedor llegue al límite y enviar una brigada para actuar. "El sistema detecta esa tendencia de llenado antes del colapso", explicó Rivas.

Y no solo sirve para saber cuándo hay que vaciar un contenedor. También permite controlar cuándo y cómo se limpia. Los contenedores dotados de chip y geolocalización dejan registrado el momento exacto en el que han sido lavados, el agua utilizada o el tipo de desinfección aplicado.

La inteligencia artificial también se está incorporando a la gestión de las incidencias ciudadanas. Una queja registrada por un vecino puede llegar en tiempo real al trabajador que se encuentra más cerca para intentar resolverla con mayor rapidez.

"Estamos transformando ese modelo hacia la anticipación", resumió la directora de PreZero.

Recorrer menos km

Más eficientes sin necesidad de aumentar recursos. Y ahí aparece uno de los grandes objetivos: que los camiones no recorran kilómetros en vacío y que los trabajadores estén donde realmente hacen falta.

"Lograr más con los mismos recursos significa evitar que un camión de 25 toneladas recorra kilómetros en vacío", explicó Rivas.

La inteligencia artificial permite optimizar turnos, modificar rutas en función de las necesidades y detectar posibles puntos negros antes de que se conviertan en un problema.

Foro Jueves Verde 2026 en una charla con PreZero Enrique Romanos Tardío

Pero en Galicia hay una dificultad añadida: no todos los municipios funcionan igual. La dispersión de población obliga a adaptar las soluciones a cada territorio.

"No se puede aplicar la misma receta en el centro o el Ensanche de una ciudad que en las zonas periurbanas o en el rural", apuntó.

En las áreas urbanas se apuesta por grandes contenedores, rutas más compactas y recogida comercial puerta a puerta para hostelería y comercio. En las zonas más dispersas, en cambio, los datos sobre el nivel de llenado permiten diseñar rutas dinámicas.

De la basura al combustible

Otro de los grandes retos pasa por aprovechar mejor aquello que tiramos. Rivas puso el foco especialmente en la materia orgánica, que representa, según explicó, alrededor del 40% de la bolsa de basura de un hogar.

Si se mezcla con el resto de residuos, acaba generando problemas en los vertederos. Si se separa correctamente, puede convertirse en un recurso.

"Es un recurso extraordinario que puede tratarse de diversas formas mediante una digestión anaerobia para producir biogás, que con una purificación se convierte en biometano", señaló.

La idea incluso puede cerrar el círculo: que parte de ese biometano procedente de los residuos orgánicos pueda utilizarse como combustible para los propios vehículos de recogida.

"Estamos desarrollando proyectos piloto con vehículos con biometano, que se puede producir a partir de los residuos orgánicos municipales y poder retornar como combustible. Cerrando el círculo", explicó.

Vehículos eléctricos para las calles de A Coruña

La transformación también está llegando a los vehículos. El reto, en este caso, es reducir las emisiones sin olvidar que la recogida de residuos y la limpieza viaria tienen que funcionar todos los días del año.

"Somos un servicio esencial que tiene que estar operativo 365 días al año, 24 horas, sin fallar", recordó Rivas.

Por eso, la estrategia combina distintas tecnologías. Para las rutas cortas y los servicios de proximidad se apuesta por la electrificación, mientras que para las flotas pesadas se exploran combustibles renovables.

En A Coruña puso como ejemplo la utilización de vehículos pequeños eléctricos para la recogida en el centro, en las zonas de máxima actividad hostelera.

También habló de hidrobiodiésel, GNC, biometano y de un proyecto piloto con un camión recolector de hidrógeno. "El inconveniente que tiene por ahora es la elevada inversión inicial", reconoció.

La tecnología no sustituye

En medio de toda esta transformación, Rivas quiso poner el foco en quienes están detrás de estos servicios. "El verdadero corazón de este servicio son las mujeres y hombres que trabajan en el mismo", defendió.

La incorporación de tecnología también busca facilitar su trabajo: carros eléctricos con pedaleo asistido, carga lateral automatizada, terminales táctiles, cámaras 360, cabinas climatizadas o iluminación específica para mejorar la seguridad.

Y queda una última pieza que ninguna inteligencia artificial puede sustituir: el ciudadano."Sin su decisión consciente de separar bien los residuos en casa, ninguna de las tecnologías va a ser efectiva", advirtió Rivas.

Por eso, además de sensores, vehículos eléctricos y plataformas de datos, la transformación de los servicios urbanos pasa también por algo mucho más sencillo: que cada vecino sepa qué tira, dónde lo tira y qué ocurre después con aquello que acaba de depositar en el contenedor.

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.