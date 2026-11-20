De dar la vuelta al mundo caminando a unir los cinco continentes a nado. Nacho Dean lleva años convirtiendo sus aventuras en una forma de contar cómo está el planeta. El explorador y naturalista puso el broche final al foro Jueves Verde de A Coruña con un viaje por algunas de las experiencias más extraordinarias que ha vivido: tres años recorriendo 33.000 kilómetros a pie, encuentros con animales salvajes, noches en mitad del desierto y travesías por algunos de los mares más remotos del mundo.

Su primera gran aventura comenzó el 21 de marzo de 2013, cuando salió de la Puerta del Sol de Madrid con una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza: ¿por qué regresar a casa por el mismo camino si podía dar la vuelta al mundo caminando y volver por el otro lado?

"Veía el estado en el que se encontraba nuestro planeta, veía la cara y la cruz de una misma moneda: un planeta espectacular en el que tenemos la suerte de vivir, pero, por otro lado, bastante castigado como consecuencia de la actividad humana", explicó. Quería cumplir un sueño personal, pero también lanzar un mensaje de conservación de la naturaleza.

Para hacerlo tuvo que preparar un equipaje muy distinto al de cualquier viaje convencional. Unas buenas zapatillas, un botiquín, algo de ropa y un carrito azul al que terminó llamando Jimmy. En él llevaba una tienda de campaña, un saco de dormir y una esterilla, además de una cámara, un ordenador y algunas herramientas. "Cuando empiezas caminando, cada cosa que llevas en el equipaje cuesta muchísimo moverla", recordó.

Con Jimmy como único compañero recorrió 31 países y cuatro continentes durante tres años. Caminaba una media de 45 kilómetros al día, aunque algunas jornadas apenas llegaba a los diez o veinte y otras superaba los 80. En ese tiempo perdió más de once kilos, gastó doce pares de zapatillas y cambió otras tantas veces las ruedas del carrito.

También tuvo que adaptarse a idiomas, costumbres y comidas muy diferentes. Llegó a probar cactus, ranas y serpientes y descubrió, por ejemplo, que en Irán levantar el pulgar para expresar que todo iba bien no era precisamente una señal de aprobación. "Es como un corte de manga", supo en el momento en el que fue a posar para una foto con unos locales de por allí.

Nacho Dean, explorador y naturalista Enrique Romanos Tardío

Las noches tampoco se parecían demasiado unas a otras. Durmió en jardines, mezquitas, barcos y hasta comisarías de policía -algo de lo que no habló pero digno de escuchar-, además de en desiertos y montañas. Una de las imágenes que todavía recuerda es la de abrir la tienda de campaña en la selva de Ecuador y encontrarse con el paisaje iluminado por miles de luciérnagas. "Una de las maravillas de viajar caminando es que descubres el mundo como quien lee un libro", explicó.

En Nepal vivió uno de los encuentros más intensos de la expedición. Caminaba por la Reserva Natural de Chitwan, en el sur del país, cuando una niebla muy densa apenas le permitía ver unos metros por delante. De pronto, los habitantes de la zona comenzaron a avisar de que había un rinoceronte cerca.

"El mar es la Capilla Sixtina de la vida" Nacho Dean, explorador y naturalista

Todos salieron corriendo, pero él se quedó allí. "Nunca había visto un rinoceronte salvaje en su medio natural", recordó. Poco después apareció el animal, enorme, a pocos metros de distancia. "No me hice una selfie con el rinoceronte", bromeó. Lo observó durante unos segundos, hasta que se metió en un río lleno de cocodrilos y desapareció entre la vegetación.

Australia fue otra de las grandes pruebas. Desde Darwin, al norte, hasta Sídney, al sureste, tenía que recorrer más de 4.000 kilómetros en apenas tres meses, el tiempo que le permitía su visado. Eso le obligaba a caminar unos 50 kilómetros diarios y a calcular muy bien dónde conseguir agua y comida. Pero uno de los puntos de abastecimiento que llevaba marcado en el mapa resultó no ser más que desierto.

Le quedaban 100 kilómetros hasta la siguiente población y solo tenía una manzana. "Estuve durante dos días con una manzana", contó. Una experiencia que le hizo apreciar "el verdadero valor de abrir un grifo y que salga agua potable, de abrir una nevera y que tenga comida o de dormir en una cama caliente", entre otras cosas.

La soledad

No todo fueron paisajes espectaculares y encuentros con animales. También hubo momentos de agotamiento y soledad. Menos mal que se encontró a gente maravillosa por el camino. "En todos sitios me han tendido una mano, me han abierto las puertas de su casa y me han sentado a la mesa como un miembro más de la familia". Por eso quiso dejar también una reflexión sobre las personas que encontró por el camino: "Soy la prueba de que el ser humano merece la pena".

Tres años después, tras cruzar países como Irán, India, Nepal, Australia, Bolivia, Perú o Estados Unidos, regresó a la Puerta del Sol. Había recorrido 33.000 kilómetros y comprobado que el planeta era redondo.

De caminar a nadar

Después de aquella vuelta al mundo, Dean sintió que tenía una deuda pendiente con el océano. "El mar es la Capilla Sixtina de la vida", asegura. Más del 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua y, sin embargo, consideraba que los mares seguían siendo los grandes olvidados. Así nació la Expedición Nemo, con la que se propuso unir los cinco continentes a nado a través de cinco estrechos.

El pequeño detalle es que, cuando empezó a prepararla, ni siquiera sabía nadar largas distancias. "El primer día que fui a la piscina hice 100 metros, cuatro largos, y dije: ¿dónde me he metido?", recordó.

Tras dos años de entrenamiento recorrió 2.500 kilómetros y completó travesías como la del estrecho de Gibraltar, que une Europa y África, o la del estrecho de Bering, entre Alaska y Rusia. En este último lugar encontró uno de los ejemplos más evidentes de los efectos del calentamiento global. "Es el lugar del planeta donde he visto de un modo más palpable sus efectos", aseguró.

La contaminación

Pero sus expediciones también le han permitido comprobar el alcance de otro problema: la contaminación por plásticos. Para acercar esa realidad a lugares más próximos, impulsó España Azul, una expedición científica que recorrió el litoral peninsular, Baleares y Canarias entre septiembre de 2022 y junio de 2023, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y la Universidad de Cádiz. El objetivo era elaborar el primer mapa de la contaminación por plástico y microplástico de las costas españolas.

Durante el recorrido tomaron muestras en distintos puntos y organizaron limpiezas de playas con colegios, universidades y ciudadanos. También elaboraron una lista de los diez residuos más frecuentes. El primero, para su sorpresa, eran las colillas de tabaco; después aparecían los tapones, las cuerdas y los bastoncillos.

Los residuos también cambiaban según la zona. En el Cantábrico encontraban muchos restos derivados de la pesca; en el Mediterráneo, plásticos relacionados con la agricultura, y en Huelva, bidones de gasolina de narcolanchas. En A Coruña, donde la expedición hizo escala, también recogieron muestras frente a la costa con una red de malla de 200 micras para analizar la presencia de microplásticos en el agua. "No es una ideología ni es una opinión, son datos científicos. Es evidencia", defendió.

Su última reflexión estuvo relacionada con la economía y la ecología, dos conceptos que, recordó, comparten la misma raíz griega, vinculada al hogar. "Hasta que economía y ecología se den la mano, iremos por el camino equivocado", advirtió.

Y terminó con una imagen que le acompaña desde sus viajes: la de los astronautas que contemplan la Tierra desde el espacio y dejan de ver fronteras para entender que todos compartimos una misma casa. "Cuidar el planeta Tierra, planeta agua, que es nuestro hogar, es nuestra responsabilidad. Pensar global, pero actuar local".

De esta y de otras muchas sensaciones habla en su libro La llamada del océano, donde cuenta toda su experiencia.

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este juevess la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.