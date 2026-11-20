El director de Negocio de Arriva, Álvaro González, y el director de Arriva en Galicia, Alberto Dorado, charlan con la directora de Negocio de Quincemil, Tais San Vicente. Enrique Romanos Tardío

La movilidad del futuro en Galicia es sostenible: "El transporte une a las personas con oportunidades"

La movilidad del futuro es sostenible y eso lo saben bien empresas como Arriva, que ya tiene en marcha una estrategia para hacer que el servicio de transporte que ofrece sea "más limpio, eficiente y atractivo". Así lo explicaron ayer el director de Negocio de Arriva, Álvaro González Nogueroles, y el director de Arriva en Galicia, Alberto Dorado, en una conversación con la directora de Negocio de Quincemil, Tais San Vicente, durante el III Jueves Verde.

Álvaro González comenzó su intervención explicando que la empresa aborda el cambio desde una perspectiva integral con el objetivo de impulsar la transición hacia un transporte público "cada vez más limpio, eficiente y atractivo" para la gente que quiere desplazarse.

El pilar sobre el que pilota esta estrategia es la electrificación de las flotas. "Esto no consiste solo en reemplazar los vehículos diésel por eléctricos, sino en procesos previos mucho más amplios", indicó González, en referencia a la adecuación de las cocheras al despliegue de la infraestructura de recarga; a la capacidad de la red para el suministro; y a los sistemas de gestión, la tecnología usada para optimizar el consumo eléctrico.

Esta estrategia, que en Arriva desarrollan desde hace tiempo, ha hecho posible que el 70% de su flota a nivel nacional sea ECO y tener como objetivo para 2027 que el 25% de sus vehículos sean cero emisiones.

"No quiero olvidarme de los elementos más allá del alcance ambiental: los de alcance social. Esto lleva a una disminución acústica y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos tanto en áreas donde se realiza el transporte como en cuanto a la experiencia del usuario dentro del vehículo, ya que es más cómoda. Hacemos todo esto para ofrecernos como alternativa preferente a la hora de movernos", señaló González.

El director de Negocio de Arriva explicó, en todo caso, que el proceso de electrificación comienza mucho antes de que se compre y ponga en marcha el primer bus. Así, la empresa analiza primero en qué líneas implantar los buses, cuántos kilómetros recorrerán, cuánto consumo eléctrico necesitan y de qué autonomía deben dotarlos, información que permite a la empresa dimensionar la recarga.

"En paralelo debemos evaluar siempre la realidad económico-financiera del proyecto, balancear la inversión que hay que hacer con el coste de la vida útil de los vehículos para que en conjunto sea rentable y merezca la pena. Todo ello combinado con opciones de inversión", explicó Álvaro González a preguntas de Tais San Vicente.

Arriva, además, debe asegurarse de que es posible garantizar el suministro, ya que en la mayor parte de las ocasiones es preciso acometer mejoras en el entorno. Por último, a la hora de ejecutar la electrificación es imprescindible contar con un equipo multidisciplinar que integre desde los operadores hasta las administraciones públicas, los suministradores eléctricos, las empresas especializadas o los ingenieros.

"(La electrificación) lleva a una disminución acústica y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos tanto en áreas donde se realiza el transporte como en cuanto a la experiencia del usuario dentro del vehículo, ya que es más cómoda. Hacemos todo esto para ofrecernos como alternativa preferente a la hora de movernos" Álvaro González Nogueroles, director de Negocio de Arriva

"Tenemos la suerte de que somos un grupo británico que opera en 11 países con más de 6.000 vehículos, de los que más de 1.000 ya son 100% eléctricos. Cada vez se van uniendo más contratos y servicios a esta política de electrificación", continuó el director de Negocio de Arriva.

La empresa, por ejemplo, ha sido adjudicataria de una de las dos concesiones de los míticos buses rojos de dos pisos de Londres, a los que ha incorporado vehículos eléctricos, mientras que en Budapest ha realizado los pasos previos para tener la infraestructura lista e incorporar 82 buses que operarán durante 12 años en la ciudad, "que busca ser neutra en emisiones en 2030".

Más cerca, en Madrid, González explicó que la compañía dispone de tres instalaciones electrificadas con capacidad de recarga. "Son casos de éxito para exportar a Galicia", concluyó el director de Negocio de la empresa.

La dispersión de Galicia

"Galicia es un territorio muy particular en España y en Europa. La dispersión de Galicia es brutal, lo que supone una dificultad para negocios como la movilidad", comenzó por su parte el director de Arriva en Galicia.

Alberto Dorado señaló que cuando se habla de sostenibilidad existe la tendencia a pensar en energías renovables, entre otros, pero que es preciso darse cuenta de que la movilidad es un elemento más. "El transporte nos permite unir a las personas con oportunidades: de acceder al ocio, al trabajo, a la educación... Es un elemento importante en la sociedad", añadió Dorado.

El director de Arriva en Galicia, Alberto Dorado, charla con el director de Negocio de Arriva, Álvaro González, y la directora de Negocio de Quincemil, Tais San Vicente. Enrique Romanos Tardío

El director de Arriva en Galicia explicó en el III Jueves Verde que cuando se diseña la red de transporte, hay que tener en cuenta el entorno, valorando aspectos como si es rural o urbano y la geografía, así como acercar el servicio para centrarlo en las personas. "Son dos pilares básicos a la hora de gestionar", añadió Alberto Dorado.

"Lo más importante es que seamos conscientes de la importancia que tiene el transporte para las personas. Lo más ilusionante es ver cuando pones en marcha ese transporte y eres capaz de cubrir las necesidades de las personas", señaló el director de Arriva en Galicia.

"Vemos lo importante que es el transporte. Ayuda a modificar y a transformar el territorio. Estamos en un momento importante que nos va a permitir transformar Galicia de forma sostenible" Alberto Dorado, director de Arriva en Galicia

La empresa mueve más de tres millones de personas al año en la comunidad autónoma, donde hace 8,9 millones de kilómetros. "Vemos lo importante que es el transporte. Ayuda a modificar y a transformar el territorio. Estamos en un momento importante que nos va a permitir transformar Galicia de forma sostenible", continuó Dorado.

Preguntado respecto al papel de la movilidad en el futuro, el director de Arriva en Galicia fue claro: "Habrá un cambio de pensamiento. No vamos a ver la movilidad sostenible solo como un tema de reducción de emisiones o de aplicar nueva energía, sino que nos vamos a dar cuenta de que es un elemento que une personas y oportunidades".

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.