Todos podemos (y debemos) contribuir a un mejor bienestar y a una mejor calidad de vida sostenible. Así lo aseguró ayer jueves en el III Jueves Verde la directora científica del Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS, María Luz Loureiro, en una conversación moderada por la subdirectora de Quincemil, Loreto Peteiro.

El instituto analiza cómo se relaciona el cuidado del entorno con la actividad de las empresas, así como con la sociedad. "Una economía sostenible es aquella que produce y genera recursos que no hipotecan a generaciones futuras", explicó la directora de ECOBAS.

Así, cuando se habla de sostenibilidad se habla de un modelo integrado y respetuoso con la sociedad y el medio ambiente en todos los sentidos. Algo que se refleja de forma diferente según el sector, pero que en todo caso es posible conseguir.

Loureiro ejemplificó esta sostenibilidad con la pesca: los profesionales del sector son sostenibles si respetan las cuotas y los cupos establecidos, sin pescar más allá del stock. La economía, por tanto, no debe ser excesivamente voluminosa en términos de consumo, sino respetuosa con el medio y la sociedad conservando los niveles de bienestar.

La directora científica del Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS, María Luz Loureiro, charla con la subdirectora de Quincemil, Loreto Peteiro. Enrique Romanos Tardío

"En general, los ecosistemas tratan de estimar bien los bienes y servicios que tiene el mercado. Si se me quema el monte, miro el precio de la madera perdida. Y la madera es relevante, pero lo que más importa es la captación de CO2 y el impacto negativo de las emisiones de los incendios. ¿Cuánto cuesta emitir una tonelada de CO2 en Europa? Sabiéndolo, sabremos lo que cuesta el incendio", explicó Loureiro.

Tradicionalmente, se han ignorado todos los servicios ecosistémicos que genera el monte, desde la gestión de riesgos naturales hasta la captación de CO2. Además, cuando un monte se quema es importante tener en cuenta que la superficie quemada hay que restaurarla. ¿Y cuánto cuesta restaurar una hectárea? "Nos falta todavía profundizar en daños ambientales que no tienen precios asignados y que permiten calcular el alcance de la catástrofe", señaló Loureiro.

Más allá de todo ello, hay una variante que no se suele incluir: los daños en la salud humana. Las personas pueden ver afectada su salud, sobre todo en el caso de ciudadanos con problemas respiratorios y estrés. "El cambio climático hay que considerarlo como un problema de salud humana", explicó la directora científica de ECOBAS.

Papel de empresas y ciudadanos

María Luz Loureiro, por otro lado, señaló que Galicia es una privilegiada en cuanto a los recursos: "Tenemos agua, aunque cada vez menos. Y no solamente tenemos una ventaja actual, sino que si miras una comparativa con lo que va a pasar en unos años en España, el Cantábrico es una zona privilegiada respecto a los modelos del sur".

Los modelos climáticos predicen que en 2050 Madrid tendrá el clima de Marrakech, algo que tendrá consecuencias sobre su capacidad económica y productiva: habrá movimientos poblacionales, de capitales etc. Ante esta previsión, es fundamental prevenir y prepararse.

Las DANAS han ido en aumento en la zona del Mediterráneo, pero el cambio climático también ha tenido consecuencias en Galicia. "En el sector pesquero, la almeja babosa decreció un 80%. Los bivalvos sufren, y las personas del mar lo pasan mal con los cultivos", explicó Loureiro.

"Tenemos que entender el cambio climático como una gestión de riesgos, están aumentando mucho los episodios extremos", continuó la directora científica de ECOBAS, que señaló que ya hay epígrafes en los seguros que establecen límites de cobertura relacionados con esto: por ejemplo, si hay un daño causado por una racha de viento superior a X kilómetros por hora.

"Es importante entender que la adaptación no es un coste, sino una inversión, como la educación de los niños" María Luz Loureiro, directora científica del Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS

¿Y por dónde deben empezar las empresas? "Vegalsa y otros muchos nos dicen que es importante apostar por el residuo cero, y así es. Hay que mirar en la hoja de balances si hay algo que podamos evitar, así como si hay líneas de inversión que paguen la pena. También hay que tener en cuenta la previsión de los precios energéticos en el futuro, merece la pena apostar por las renovables y hay programas que ayudan a transicionar", explicó Loureiro.

Las pequeñas y medianas empresas que estén adaptándose a todo lo que implica el cambio climático también deberán "mirar al milímetro" los costes de adaptación: "Es importante entender que la adaptación no es un coste, sino una inversión, como la educación de los niños. Hay que ponerse las pilas y tener todo muy bien preparado, porque pueden pasar situaciones muy poco deseables".

Más allá de las empresas, la ciudadanía también juega un papel fundamental y cada persona debe ser consciente de la importancia que tienen sus acciones a nivel individual. Esto es así porque el esfuerzo es multiplicativo. "Todos podemos contribuir a ese bienestar, se está viendo que el conjunto de la ciudadanía puede hacer mucho. Todos podemos y debemos aportar. Es el momento", concluyó Loureiro.

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.