La gestión de los residuos, una oportunidad para las compañías gallegas: "Las empresas están para ser rentables"

La economía circular, el residuo cero o el cambio climático son conceptos con los que la mayor parte de las personas están familiarizadas hoy en día. Y las empresas no son menos, ya que tienen que adaptarse a una nueva realidad y hacerlo de forma que su negocio siga siendo rentable: a la hora de ser sostenibles, la tecnología puede ser una gran aliada.

"Todas estas cuestiones son tremendamente importantes para el planeta y para la actualidad, pero una carga más que tienen que soportar las empresas", explicó a este respecto la CEO de Teimas, Cristina Vázquez, en una conversación con la redactora de Quincemil Paula Mahía, ayer jueves en el III Jueves Verde.

Vázquez añadió que en los últimos cinco años salieron más de 20 normativas europeas con información sobre residuos. Fruto de estas normativas, no solo el área de medio ambiente de las compañías debe tener en cuenta los residuos, sino que es algo transversal que también implica a logística o legal, entre otros departamentos.

"La cuestión es no hacer las cosas para cumplir la ley sino para aprovechar el trabajo, de forma que repercuta en la empresa y dejemos de verlo no como una carga sino como una oportunidad de generar rentabilidad de negocio", continuó la CEO de Teimas.

Un ejemplo que dio para dar a entender esta situación es una cadena de supermercados con 50 tiendas en toda España: la reposición diaria hace que genere desde plásticos a maderas de pallets, a los que se suman el mantenimiento de los aparatos. La empresa, por tanto, maneja unos 30 o 40 tipos de residuos y debe recurrir a varios proveedores al tener localizaciones diferentes.

Una situación que lleva a su vez a la elaboración de varios documentos para la administración y a un pago mayor por los residuos. Algo "relativamente cotidiano" se vuelve de esta forma complejo, según Vázquez, que señaló que el objetivo de su proyecto es ayudar a las firmas con la parte administrativa y a recoger datos que le permitan optimizar los recursos y mejorar la comunicación con la administración y los proveedores.

"Lo chulo es que cuando los datos están estructurados, las empresas pueden empezar a hacerse preguntas: ¿Por qué los costes son menores en este lado? ¿Por qué este proveedor funciona mejor que el otro?", continuó la CEO de Teimas, en referencia a esos pequeños pasos necesarios para mejorar el funcionamiento interno y de gestión de residuos de cualquier compañía.

La CEO de Teimas, Cristina Vázquez, charla con la redactora de Quincemil, Paula Mahía, en el III Jueves Verde. Enrique Romanos Tardío

"Tengo clientes que han conseguido reducir las toneladas de residuos que terminan en tratamientos de eliminación porque pueden ser reutilizadas. Esto es bueno para el planeta y para el bolsillo, porque suelen ser tratamientos costosos", explicó Vázquez, que señaló que otro cliente consiguió bajar casi un 20% el coste de los residuos segregándolos de otra forma para someterlos a un tratamiento alternativo.

Las mejoras en la forma en la que se gestionan los residuos también pueden llevar a beneficios a la empresa, que a su vez puede crear incentivos para los equipos que mejor lo hagan. De esta forma, indicó la CEO de Teimas, "los datos bien estructurados modifican los comportamientos de las personas".

"Todo lo que se digitalice va a suponer un ahorro en tiempo y en reducción de riesgos", añadió Vázquez, que terminó sus ejemplos con una empresa química de Portugal que generaba menos residuos por unidad de producto que otras del mismo grupo, que imitándola se pusieron a su nivel.

¿Por dónde empezar?

"En los últimos años, los gestores se han profesionalizado. Se ha hecho mucha inversión del lado de la gestión, pero también por parte de los que producen residuos", explicó Vázquez, que indicó que se habían producido dos cambios.

Los residuos, de esta forma "dejan de verse como algo de lo que deshacerse para verse como algo que puede aportar al negocio", señala la CEO de Teimas, que añade: "Antes las empresas querían deshacerse de lo que ocupaba sitio; después pasaron a la etapa de tener todo en regla para la inspección; y ahora, la fase más bonita, usan la información para crear transformación en cuanto a su productividad".

El otro cambio al que se refirió Cristina Vázquez durante su intervención es al hecho de que la gestión de residuos ha dejado de ser algo aislado de lo que solo se ocupa el área de medio ambiente a un tema que importa en muchas áreas de la compañía, algo que "marca la diferencia"

"(Los residuos) dejan de verse como algo de lo que deshacerse para verse como algo que puede aportar al negocio" Cristina Vázquez, CEO de Teimas

"Las empresas están para ser rentables, es la única forma de que puedan sobrevivir, generar empleo y dar beneficio a la sociedad. Si pones en la balanza el coste de un proyecto, hay que poner del otro lado el coste de no hacer nada: puedes incluso incurrir en riesgos para la salud del personal", advirtió por otro lado Vázquez.

La CEO de Teimas hizo referencia a un estudio que indica que las inversiones en proyectos de sostenibilidad, no necesariamente vinculados a los residuos, son los más rentables a medio y largo plazo porque provocan transformaciones. En todo caso, la repercusión y el impacto es diferente si se trata de una gran empresa o de una pyme.

¿Qué le diría a una pequeña firma que está empezando a gestionar este tema? "Que le dedique una hora a analizar qué tipo de residuos genera y qué costes supone para ella. Que se pregunte tres cosas: ¿Puedo reducir alguno? ¿Puedo separarlo mejor con otro tratamiento? ¿Se puede reducir el tiempo que le dedico a esta gestión? Con un Excel es suficiente", concluyó Vázquez.

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.