La filosofía de Xoán España, de Amicos, en A Coruña: "Cuida a quien no se puede defender y cuida tu casa"

"Cuida a aquel que no se puede defender y cuida tu casa". Es el consejo que Xoán España Vidal recibió de su abuela y que, muchos años después, sigue marcando su forma de entender el mundo. Una filosofía que resume el trabajo de Amicos, la asociación que dirige y que busca cuidar de las personas y del planeta.

El director general participó este jueves en una conversación con Ricardo Castro Santa Cruz, director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, en el marco de la segunda edición del Jueves Verde 2026, celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña. Una charla sobre cómo la colaboración entre empresas y entidades sociales puede transformar personas y territorios.

Amicos atiende actualmente a más de 1.500 personas con discapacidad, a las que ofrece oportunidades laborales, fomenta su autonomía y facilita su participación en la sociedad. Pero su actividad también tiene una importante vertiente ambiental, con proyectos que buscan implicar a estas personas en la conservación de los ecosistemas.

"El cambio está en crear activistas y pasar a las personas a activistas", explicó España. Como ejemplo puso Remar y Cabalga, dos iniciativas vinculadas a la recuperación del medio marino. Una de ellas trabaja en la recogida y caracterización de basura marina, mientras que otra permite recuperar gorgonias, organismos que pueden desprenderse de los fondos por la actividad pesquera accidental.

A través de una metodología específica, las personas con discapacidad participan en la recuperación de estas colonias para devolverlas al mar. El proyecto cuenta ya con cerca de 1.500 colonias recuperadas y uno de sus primeros hospitales de coral está en Ribeira.

También trabajan en la recuperación de praderas submarinas mediante la plantación de especies como la zostera, fundamentales para la biodiversidad marina y la absorción de CO2. España destacó que ya han conseguido recuperar y ampliar más de una hectárea de estas praderas.

Xoan España y Ricardo Castro Enrique Romanos Tardío

Durante la conversación, el director de Amicos defendió que la implicación de las empresas debe ir más allá de las aportaciones económicas. "No vamos a provocar cambios si solo hablamos de apoyar económicamente", advirtió. A su juicio, la verdadera transformación llega cuando las organizaciones se implican, incorporan a las personas y se comprometen con proyectos comunes.

Una colaboración que también han trasladado a la recuperación de zonas afectadas por los incendios de Ourense. Allí reunieron a trabajadores y empresas para plantar árboles y contribuir a recuperar el territorio, una experiencia que quieren ampliar con nuevas actuaciones.

Para cerrar, España volvió al consejo de su abuela y dejó un mensaje que resume toda su intervención: "Deja de protestar y haz". Porque, como defendió durante la charla, la sostenibilidad no puede quedarse en palabras: hay que implicarse y empezar a cambiar las cosas.

Y es que, a su juicio, habría que empezar a abandonar esa expresión del "cambio climático" porque ya no se trata de algo que esté por venir: "El cambio climático ya está aquí". "Un día nos despertamos con una noticia de inundaciones y al otro con otra de sequía". Por tanto, no duda en repetir que hay que actuar "ya".

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.