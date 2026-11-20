El cofundador y CEO de Porto Muiños, Antonio Muiños, conversa con el especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Galicia, Bruno de Llano Gómez Ulla. Enrique Romanos Tardío

La empresa gallega que descubrió el sabor oculto del Atlántico: "Las algas son la base del mar"

Porto Muiños descubrió hace años el sabor oculto del Atlántico: las algas. Un producto por el que arriesgó en un momento de reinvención para la empresa y que actualmente no solo recolecta sino que también cultiva mientras da a conocer en Galicia todas las propiedades que tiene y el gran poder potenciador de sabor que ofrece a cada plato.

Así lo explicó ayer el cofundador y CEO de Porto Muiños, Antonio Muiños, que conversó con el especialista en gestión local y autonómica e Ecoembes en Galicia, Bruno de Llano Gómez-Ulla, en la tercera edición del Jueves Verde celebrada en A Coruña.

Porto Muiños es una empresa familiar que recoge, procesa y vende algas gallegas de kilómetro cero, que comenzó a trabajar para reinventarse. La empresa inició su andanza con el procesado de setas, pero debido a las bajas ventas dio el arriesgado paso de buscar un nuevo producto para aprovechar las instalaciones de 100 metros cuadrados que había construido.

"Buscábamos un producto con identidad de Galicia y vimos que las algas podían ser interesantes", explicó Muiños, que señaló que tras decidirse por las verduras del mar se pusieron en contacto con la Universidade da Coruña (UDC) para iniciar este proyecto que arrancó con dos especies tras obtener el permiso experimental de la Xunta.

"No tuvimos suerte con la época en la que salimos a buscarlas y no las encontramos", bromeó el CEO de Porto Muiños. La empresa trabajó mano a mano con científicos y cocineros y con el paso de los años pasó de tener dos especies a más de una treintena, algo en lo que jugó un papel fundamental la costa gallega, con hábitats especiales que hace posible que crezcan algas con diferentes texturas y sabores.

El cofundador y CEO de Porto Muiños, Antonio Muiños, conversa con el especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Galicia, Bruno de Llano Gómez Ulla. Enrique Romanos Tardío

Una de las principales dificultades con las que se encontró la empresa fue dar a conocer su producto. "Es difícil tener una cultura gastronómica, que la gente sepa que estas verduras del mar se pueden comer", explicó Muiños, que ejemplificó esta frase con algo que le ocurrió en Madrid Fusión.

Así, cuando estaba en la feria en Madrid llegaron varias personas que se quedaron mirando su stand. Tras preguntarles si querían información, respondieron que no en un par de ocasiones y al girarse murmuraron "a nosotros nos gusta el marisco". Muiños les dio a probar las algas, y ellos apreciaron que sabían a marisco.

"¿O es el marisco el que sabe a algas? Son la base del mar. Estamos trabajando con ellas y sorprendería ver cómo hay partículas que están en componentes como el chocolate", explicó el fundador de Porto Muiños, que añadió: "Es una cuestión de cultura. Se puede hacer la salsa verde para las almejas con la lechuga de mar; donde se dan las almejas, se da la lechuga de mar".

Recolección respetuosa

La recolección de las algas varía según cómo se reproduce la especie: algunas tienen semillas o esporas y otras lo hacen vegetativamente. "Hay algas fascinantes. Hemos aprendido cómo se reproducen para recolectar, pero también hay que tener en cuenta las condiciones ambientales: si hay un temporal en una zona a la que teníamos pensado ir, no vamos porque ya están arrancadas", explica Muiños.

Parte de ahí la idea de hacer cultivos, para lo que los responsables de la empresa (Rosa es una parte fundamental) viajaron a muchos lugares del mundo para entender cómo crecen y traerlas a Galicia. Porto Muiños dispone actualmente de 12 especies en Sada y está estudiando cómo redimensionar su cultivo en una escala industrial.

El cambio climático, por otro lado, ha afectado enormemente a estas verduras del mar, sobre todo en cuanto a la temperatura y a la luz. "Los días de mucha luz hacen que las algas suelten la semilla antes de tiempo, y algunas están desapareciendo por la temperatura. Antes sembrábamos en octubre y ahora lo hacemos en diciembre. Es un tema de aprendizaje, el cambio climático es una realidad", explica el CEO de la empresa.

"Los días de mucha luz hacen que las algas suelten la semilla antes de tiempo, y algunas están desapareciendo por la temperatura. Antes sembrábamos en octubre y ahora lo hacemos en diciembre. Es un tema de aprendizaje, el cambio climático es una realidad" Antonio Muiños, cofundador y CEO de Porto Muiños

La firma, además, analiza continuamente sus productos para evitar la contaminación y ofrecerlos completamente limpios. Y es que hay zonas, como aquellas industriales o con astilleros, en los que no pueden recolectarlas. Porto Muiños, en todo caso, promueve la limpieza del entorno marino.

Muiños explicó que han formado a varias cofradías en la recolección de las algas, de forma que los profesionales del sector del mar alternan estas verduras con mariscos como las navajas, dándoles el descanso que necesitan. Algunos de ellos se dedican al erizo de mar, que desaparece año tras año, lo que llevó a la empresa gallega a pensar en un nuevo proyecto.

Y es que Porto Muiños vendía hace tiempo 100 kilos al año de erizo, pero viendo que ahora merma su presencia, sus responsables decidieron conectar de nuevo con un experto que habían conocido en Irlanda para preguntarle cómo podía hacer para cultivarlo en cautividad. "Estamos llevando semilla para recuperarlo en la costa", explicó su CEO.

"Animamos a la gente a probar con moderación. En algunas escuelas, los niños las prueban en crudo y les encantan" Antonio Muiños, cofundador y CEO de Porto Muiños

El trabajo con las algas sigue adelante y la empresa busca ahora dar a conocer las oportunidades que ofrecen mediante catas en escuelas, por ejemplo, así como con el desarrollo de proyectos en los que incorporarlas: uno de ellos es una biorrefinería para acuicultura, de forma que se aprovechen las algas al máximo.

Porto Muiños también estudia qué algas producen proteína y en qué cantidades, de forma que sea posible crear productos a un menor coste que la proteína animal, que requiere grandes cantidades de agua dulce. A este respecto, la empresa también analiza cómo incorporar estas verduras de mar a la alimentación de las vacas, por ejemplo.

Lo que está claro, en todo caso, es que las algas son un auténtico manjar. "En una empanada de berberechos o xoubas, las algas potencian el sabor. O si haces una tortilla. Animamos a la gente a probar con moderación. En algunas escuelas, los niños las prueban en crudo y les encantan", concluye Antonio Muiños.

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.