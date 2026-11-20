Construir una casa en dos semanas de forma sostenible es posible en Galicia: "En fábrica no consumimos agua"

Construir una vivienda también puede ser una cuestión de sostenibilidad. No solo por los materiales que se utilizan o por la energía que consume una vez terminada, sino también por cómo se fabrica, cuánto tarda en levantarse y en qué condiciones trabajan las personas que la construyen. Sobre estas cuestiones habló David Domínguez, responsable de fachadas y proyectos especiales de Zero Housing, en el Jueves Verde de A Coruña, durante una conversación con la periodista y comunicadora Mónica Martínez.

Zero Housing es una empresa gallega dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas e industrializadas y lleva casi una década desarrollando este modelo. Una apuesta que, según Domínguez, permite abordar la sostenibilidad desde tres frentes: el ambiental, el social y el económico.

Porque cuando se habla de sostenibilidad, el impacto de los edificios tiene un peso importante. "La sostenibilidad se entiende desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico", explicó el responsable de la compañía. Y es precisamente sobre esos tres pilares donde la construcción industrializada busca marcar diferencias.

La idea es sencilla: llevar buena parte de la obra a un entorno controlado. En lugar de levantar la vivienda prácticamente por completo sobre la parcela, Zero Housing fabrica en sus instalaciones la mayor parte de sus elementos y reduce al mínimo el trabajo posterior en el terreno.

"El objetivo es fabricar lo máximo posible en un entorno como es una fábrica, un entorno controlado, y que el montaje sea lo mínimo posible dentro de la parcela", señaló Domínguez.

Una de las consecuencias más visibles es el tiempo. Según explicó, una vivienda puede llegar a pasar solo unas dos semanas en la parcela durante su montaje, frente a los largos plazos que puede acumular una construcción tradicional.

Pero la rapidez no es el único argumento. Fabricar en seco permite reducir consumos y residuos y, especialmente, el uso de agua durante el proceso. Domínguez puso un ejemplo: "En fábrica no consumimos agua. Tenemos un consumo cero de agua". El agua que sí se emplea está relacionada principalmente con la fabricación de los materiales.

La compañía maneja estudios en los que se apunta a una reducción del 65% en el consumo de agua frente a determinados sistemas tradicionales, además de reducciones en consumo energético y emisiones.

Pensar en los trabajadores

El cambio de la obra a la fábrica tiene otra consecuencia que suele quedar en un segundo plano: las condiciones laborales. En una fábrica hay horarios más definidos, puestos especializados y un entorno controlado, algo que, según Domínguez, puede ayudar a atraer a trabajadores que tradicionalmente han tenido más difícil incorporarse al sector de la construcción.

"Cuanto más rápido seamos fabricando y montando la vivienda, más contenido va a estar el precio" David Domínguez, responsable de fachadas y proyectos especiales de Zero Housing

"Tenemos un entorno controlado, un horario establecido y una serie de trabajos específicos y especializados para cada tarea", explicó. A esto se suma la apuesta de la empresa por la automatización y la robotización de procesos especialmente peligrosos.

Una transformación que, en su opinión, puede abrir la puerta a perfiles más diversos, incluidos jóvenes y mujeres, y reducir el peso que históricamente ha tenido la exigencia física en algunos trabajos de la construcción.

¿Qué supone para el bolsillo?

La pregunta llegó inevitablemente durante la conversación: si se construye más rápido y de una forma más controlada, ¿es también más barato?

Domínguez reconoció que no necesariamente. "¿Por qué no sois inicialmente más económicos que la tradicional? O incluso sois más caros", recordó que le preguntan algunos clientes.

La diferencia está, según explicó, en dónde se concentra el coste. En la construcción industrializada tiene más peso el precio de los materiales, mientras que en la tradicional la mano de obra tiene una presencia mayor. Pero la apuesta de Zero Housing busca que esa diferencia tenga sentido con el paso del tiempo.

David Domínguez, de Zero Housing y Mónica Martínez, periodista y comunicadora en el Jueves Verde 2026 Enrique Romanos Tardío

El objetivo es construir viviendas con una alta eficiencia energética, una envolvente muy hermética y un consumo reducido. Es decir, que aunque el precio inicial no sea necesariamente menor, el ahorro puede llegar después, durante el uso y el mantenimiento de la vivienda.

A esto se suma otro factor: el tiempo. Cuanto más rápido se fabrica y monta una vivienda, menor es el periodo en el que pueden variar los costes de materiales y mano de obra. "Cuanto más rápido seamos fabricando y montando la vivienda, más contenido va a estar el precio", defendió.

Pensar antes de construir

Para Domínguez, buena parte de la sostenibilidad de una vivienda se decide incluso antes de que empiece a construirse. El diseño y la ingeniería adquieren un papel fundamental porque es en esa fase cuando se pueden prever los consumos, el mantenimiento y el comportamiento futuro del edificio.

"Tenemos que pensar en el futuro para que esos costes sean contenidos, sean controlados", apuntó. Y ese fue también su consejo final para quienes estén pensando en construir una casa: tener claro qué vivienda quieren, que se adapte al lugar y entender que la sostenibilidad no es solo una cuestión del presente.

"La sostenibilidad no solamente es para el presente, sino para el futuro", resumió.

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.