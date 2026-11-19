A Coruña vuelve a poner el foco en la sostenibilidad y en las nuevas formas de aprovechar los recursos naturales. El Club Cámara Noroeste acoge esta tarde la segunda edición del Jueves Verde 2026, una cita que reúne diferentes iniciativas empresariales y experiencias relacionadas con la economía circular, el reciclaje y la protección del medio ambiente.

El encuentro, que se celebra junto al mar, uno de los recursos más valiosos de Galicia, arrancó con la intervención del conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, quien defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo en el que la protección ambiental y el desarrollo económico puedan ir de la mano.

"Tenemos que huir de posturas extremas", señaló durante la inauguración. Para el conselleiro, no se trata de impedir cualquier actividad en nombre de la conservación ni de permitirlo todo, sino de encontrar un equilibrio que permita proteger el entorno y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas y laborales.

Vázquez puso como ejemplo algunas de las iniciativas que se presentan durante la jornada, entre ellas la de Porto Muíños, empresa gallega que trabaja con algas para darles nuevos usos en el sector de la alimentación. Una actividad que, a su juicio, demuestra el potencial de los recursos naturales de la comunidad cuando se combinan investigación, innovación y sostenibilidad.

El conselleiro también destacó la importancia de mantener las rías limpias y en buen estado para que puedan seguir generando oportunidades. En este sentido, recordó el papel de las inversiones en saneamiento y depuración, así como los pequeños gestos cotidianos relacionados con el reciclaje, que permiten dar una segunda vida a los materiales.

La jornada también pone sobre la mesa otras experiencias vinculadas a la trazabilidad de residuos, la reutilización y el aprovechamiento de excedentes alimentarios. Proyectos que, según Vázquez, demuestran que las políticas ambientales pueden convertirse también en una fuente de desarrollo industrial y creación de empleo.

"Lo que tenemos que contemplar con las políticas ambientales y económicas es crear riqueza aquí, pero riqueza que permita a los gallegos y gallegas seguir teniendo oportunidades de desarrollarse aquí", defendió.

El conselleiro cerró su intervención reivindicando la importancia de conservar tanto el litoral como el interior de Galicia y animó a los asistentes a conocer las iniciativas participantes, convencido de que de ellas pueden surgir nuevas ideas para los próximos años.

Jueves Verde

El Club Cámara Noroeste acogió este jueves la tercera edición del Jueves Verde, que ha reunido a empresas, investigadores y entidades sociales para compartir proyectos y experiencias vinculados a la sostenibilidad.

El Jueves Verde está organizado por Quincemil y cuenta con el patrocinio de ABANCA, Arriva, Ecoembes, PreZero, Vegalsa-Eroski y Zero Housing, y con la colaboración de Breogán, Coca-Cola y Sugema.