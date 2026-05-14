José Delgado, CEO de Qaroní: "Ha evolucionado muy rápido la capacidad de ir de la idea al producto"

El Foro de Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026 alcanzó su ecuador con una interesantísima charla entre José Delgado, CEO de Qaroní, y Alba Meijide, responsable de venta especialista de IA del territorio norte de Telefónica.

Bajo el título 'Cómo las empresas de software se adaptan al mundo de la IA', Delgado abordó temas de suma importancia: evolución de la inteligencia artificial, perfil que necesitan las empresas de software y expectativas de futuro.

"La innovación sin confianza no es sostenible en el tiempo"

¿Qué herramientas de IA han superado las expectativas de Qaroní? Con esta pregunta, Alba Meijide dio comienzo a la conversación, ante la que José Delgado tenía una respuesta clara: "Todos somos testigos de la rápida evolución de IA. Si alguien hubiese preguntado por la cumbre, nadie hubiera apuntado tan bien".

"Ha evolucionado muy rápido la capacidad de ir de la idea al producto. Hace unos años requería meses de análisis y desarrollo, pero ahora es muy fácil", agregó el CEO de Qaroní.

Las expectativas son mayores, pero mantener la confianza sigue siendo clave. "La innovación sin confianza no es sostenible en el tiempo", aseveró José Delgado, antes de afirmar que "si no cuentas con un esquema de gobernanza de datos, los resultados no van a ser buenos".

Preguntada por Alba Meijide sobre errores en este proceso de IA, el CEO de Qaroní señaló que "el principal error es comenzar por la tecnología". "Es como tener un tren antiguo e instalar una pantalla con GPS; te ayuda a ver, pero no está integrado con el tren".

Foro Empresa e IA de A Coruña 2026: Cómo las empresas de software se adaptan al mundo de la IA

El perfil híbrido, el perfil más necesario

Por ello, las empresas de software demandan un perfil que está en peligro de extinción: el perfil híbrido. "Sabe del ámbito tecnológico, pero también del negocio. Es el perfil más necesario, ya que es capaz de transformar requerimientos en soluciones y, para eso, hay que entender el negocio".

En este sentido, el perfil híbrido, en palabras de José Delgado, "añade mucho valor en proyectos de digitalización".

Sobre el uso de IA por parte de las empresas, el CEO de Qaroní afirmó que colocar la IA siempre es algo positivo, pero la pregunta es: ¿la empresa está preparada? "Muchas veces se hacen proyectos millonarios que terminan en nada".

Para Delgado, es fundamental la gobernanza de datos para que permita asegurar ese dato, cómo se usa y entender el modelo de negocio.

Antes de finalizar su intervención en el Foro de Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026, el CEO de Qaroní apuntó que "el uso de la IA no va a ser la diferencia, pero sí cómo se usan esos modelos las empresas y la calidad del dato" que manejan.

Así fue el Foro de Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026

El Foro de Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña celebró ayer su cuarta edición con invitados y ponentes de primer nivel. Bajo el lema 'De la estrategia al impulso', analizó cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo empresarial en todos sus sectores.

Los asistentes pudieron disfrutar de hasta cinco conversaciones en las que participaron profesionales y expertos del ámbito tecnológico y empresarial. En este sentido, participaron en la edición de 2026 del Foro los siguientes ponentes:

Idoia Salazar , presidenta de OdiseIA

, presidenta de OdiseIA Ricardo Oliver , director de IA de BBVA en España

, director de IA de BBVA en España José Delgado , CEO de Qaroní

, CEO de Qaroní Pablo Méndez , director de IA de ALTIA

, director de IA de ALTIA Antonio Soto, director de data de ALTIA

Tras finalizar el encuentro, los participantes compartieron una cena tipo cóctel y una sesión de networking para afianzar relaciones y crear nuevos lazos en la ciudad.