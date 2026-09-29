La tokenización de empresas y la recuperación del lúpulo gallego, protagonistas en el Foro CTV de A Coruña

La tokenización de activos y la recuperación de un cultivo ligado a la historia cervecera gallega tendrán su espacio en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia 2026. El encuentro organizado por Quincemil e ITG Technology Center se celebrará el próximo jueves 1 de octubre en A Coruña y acercará al público proyectos que conectan la investigación y el desarrollo tecnológico con la actividad económica.

Bajo el lema «Innovación gallega con impacto mundial», la jornada tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en Cantón Grande, 9. La asistencia es gratuita, con inscripción previa a través de Eventbrite.

Uno de sus protagonistas será Pablo Gómez, CEO y fundador de Metlabs, que participará a las 11:15 horas en la conversación «Cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23». La sesión estará moderada por Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin, y pondrá el foco en una empresa coruñesa especializada en desarrollo blockchain y tokenización de activos.

La tokenización consiste en representar digitalmente activos o derechos mediante tokens registrados en una infraestructura blockchain. Metlabs trabaja en el desarrollo de estas soluciones para sectores como el inmobiliario, la energía o los fondos de inversión, combinando consultoría y desarrollo tecnológico. Desde A Coruña, la firma desarrolla su actividad tanto en España como en mercados internacionales.

La charla acercará esta tecnología al público a través de la experiencia de su fundador, con el emprendimiento joven y la posibilidad de desarrollar proyectos de alcance internacional desde Galicia como parte del contexto de la conversación.

La investigación detrás de la recuperación del lúpulo gallego

A las 13:00 horas, el foro abordará «Cómo recuperar el cultivo del lúpulo en Galicia», con José Luis Olmedo, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera. La conversación estará moderada por Paula Mahía, redactora de Quincemil.

La recuperación de este cultivo por parte de Hijos de Rivera comenzó en 2004. Desde entonces, el proyecto ha combinado el trabajo con agricultores locales y la colaboración con investigadores, universidades y el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM). La investigación incluye el estudio de variedades, su adaptación al entorno y la mejora de las prácticas de cultivo.

Ese recorrido también ha tenido una aplicación comercial con Lupia, la marca de cerveza de Hijos de Rivera elaborada con lúpulo cultivado en Galicia. La intervención de Olmedo permitirá conocer el trabajo que hay detrás de la recuperación de esta materia prima y su conexión con la industria cervecera y el medio rural.

Ambas conversaciones forman parte de una mañana que incluirá energía, comunicaciones y computación cuánticas, inteligencia artificial, ciberseguridad y digitalización de personas. La inauguración contará con Inés Rey, Antonio Couceiro y Román Rodríguez, mientras que Carmen Cotelo, directora de GAIN, protagonizará la clausura.

Las personas interesadas pueden reservar gratuitamente su plaza a través de Eventbrite.

Programa completo del Foro CTV 2026

9:10 horas. Recepción de ponentes y acompañantes

9:30 horas. Inauguración institucional

Inés Rey , alcaldesa de A Coruña.

, alcaldesa de A Coruña. Antonio Couceiro , presidente de ITG Technology Center.

, presidente de ITG Technology Center. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia.

9:55 horas. La energía ante el reto de generar más y contaminar menos

Santiago Rodríguez Charlón , director de la División de Energía de ITG.

, director de la División de Energía de ITG. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:15 horas. En Galicia ya hay comunicaciones cuánticas y están en A Coruña

Víctor Gomis , director de desarrollo de negocio de Luxquanta.

, director de desarrollo de negocio de Luxquanta. Ana Almécija , directora de innovación QuantumTech de ITG.

, directora de innovación QuantumTech de ITG. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

10:45 horas. IA disruptiva: prever cuándo fallan las máquinas y cómo automatizar la cría de mosca soldado negra

Álex Blanco , director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy.

, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy. Jesús Rodríguez , CEO de Bioflytech.

, CEO de Bioflytech. Modera: Iria Álvarez, CEO de ALMAMARK.

11:15 horas. Cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23

Pablo Gómez , CEO y fundador de Metlabs.

, CEO y fundador de Metlabs. Modera: Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin.

11:35 horas. Pausa café y networking

12:15 horas. Por qué Galicia lidera la computación cuántica en España

Cora Vinagre Sendino , Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Ignacio López Cabido , director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA.

, director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA. Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

12:45 horas. El nuevo reto de la ciberseguridad es el tiempo máquina

José Suárez de la Puente , Sales Manager de Palo Alto Networks.

, Sales Manager de Palo Alto Networks. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

13:00 horas. Cómo recuperar el cultivo del lúpulo en Galicia

José Luis Olmedo , gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera.

, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera. Modera: Paula Mahía, redactora de Quincemil.

13:20 horas. ScanMeNow: Cómo escanear a las personas

Laura Fernández , gestora de proyectos de ScanMeNow.

, gestora de proyectos de ScanMeNow. Modera: Tais San Vicente, directora de negocio de Quincemil.

13:40 horas. IA privada para empresas: de los datos propios a los agentes inteligentes

Juan Antonio García Carrasco , Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Senior Presales Consultant Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

14:00 horas. Clausura

Carmen Cotelo, directora de GAIN.

14:10 horas. Final del Foro CTV 2026: Ciencia y Tecnología de Vanguardia