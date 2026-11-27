Encuentro Tecnológico de Quincemil y NTT DATA de noviembre de 2026 en el Espacio Avenida. Enrique Romanos Tardío

Así fue el último Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA del año en A Coruña

A Coruña cerró el pasado martes las ediciones de este año de los Encuentros Tecnológicos Quincemil y NTT DATA con una tarde en el Espacio Avenida en la que se dieron a conocer tres iniciativas empresariales hechas desde Galicia y que comparten como objetivo generar un impacto positivo. Por el escenario pasaron Juan Pan, CTO y cofundador de AGUIA; Aina Mena Grañó, Fundadora y CEO de Optimuu y Rubén Gil Fontán, CEO y fundador de Vig-Sec Drone. Todos ellos conversaron con Pablo Fidalgo, Senior consulting manager de NTT DATA, que se encargó de moderar las conversaciones.

Cerca de un centenar de personas asistieron a tres presentaciones en las que, desde diferentes sectores, todas las propuestas tenían en común el aplicar nuevas tecnologías como drones o algoritmos a soluciones que permitan automatizar procesos y mejorar así la seguridad o la vida de los trabajadores.

Mantenimiento de carreteras

El primero en pasar por el escenario fue Juan Pan, CTO y cofundador de AGUIA.

Con esta tecnología, que el gallego fundó junto a Javier Losada, proponen una solución que agilice las inspecciones de infraestructuras como carreteras para, a su vez, mejorar su mantenimiento.

¿Cómo lo hacen? Pan detalló que su iniciativa combina el uso de drones, cámaras RGB que captan imágenes en alta resolución y algoritmos, cada uno especializado en la detección de diferentes elementos como señales o barreras.

Juan Pan, cofundador y director tecnológico de AGUIA, en el Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA Enrique Romanos Tardío

"Queríamos facilitar esa primera inspección para llevarla a otro nivel", reconoció el CTO de la empresa, desarrollada al amparo de los Business Factory de la Xunta.

Pan explicó que "si espaciamos las inspecciones, va a ocurrir algún defecto o problema y el presupuesto se gastará de manera reactiva". Por eso, a través de AGUIA, esperan poder incrementar las inspecciones, para que pasen "de meses a días", y priorizar las inversiones de las infraestructuras.

Preguntado por Fidalgo por las barreras que encontraron a la hora de emprender, el CTO señaló que con el sector público los procesos son "rígidos".

Conversación entre Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT Data, y Juan Pan, cofundador y director tecnológico de AGUIA, en el Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA. Enrique Romanos Tardío

"Las carreteras están como están no porque la gente no sepa hacer su trabajo, sino por un problema de infrafinanciación. Falta dinero para el mantenimiento y si hay poco dinero hay pocas oportunidades para empresas pequeñas", ejemplificó.

A futuro se muestra optimista. AGUIA cuenta ya con una patente en Estados Unidos y Pan considera que Galicia "tiene una capacidad industrial de base potente" con un ecosistema cada vez más fuerte.

Algoritmo para vacas

Un sector muy distinto es en el que se mueve Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu.

Todavía estudiante de robótica ya ha lanzado una startup que facilita la gestión de las granjas de vacuno mediante el uso de datos e inteligencia artificial.

La cercanía de parte de su familia a la ganadería de vacuno lechero fue su inspiración a la hora de crear el producto, siempre con los ganaderos en mente.

"Nosotros estamos acostumbrados a la robótica, pero es importante poner el foco en quién lo va a usar en el día a día", recordó aludiendo a la importancia de crear una herramienta visual y sencilla.

Esta consiste en una automatización de peticiones de pienso para las vacas en base a su propio consumo, teniendo en cuenta variables como la producción de leche o el número de vacas.

Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu en el Encuentro Tecnológico de Quincemil y NTT Data Enrique Romanos Tardío

Optimuu, tal y como explicó en el encuentro, trabaja con "un modelo predictivo diferente que aprende constantemente y adaptado a cada granja" y con el que colaboran estrechamente con los proveedores para "mejorar su servicio y la gestión logística de las entregas".

Con esta solución, Mena puso en valor el aporte al bienestar animal, pero también a la sostenibilidad al aprovechar mejor los recursos y a "mejorar el bienestar de los ganaderos", incrementando su calidad de vida hacia un trabajo con "menos esfuerzo, conciliación y más tiempo libre".

Como su herramienta es un software que se puede utilizar en distintos dispositivos, a futuro se le abren nuevas posibilidades de negocio, en un sector que adolece de falta de mano de obra y de relevo generacional.

"Vamos hacia una ganadería digitalizada", aventuró la estudiante.

Salvar vidas

La última conversación giró en torno a la gestión de emergencias como incendios, inundaciones, danas o la búsqueda de personas desaparecidas. Para estos contextos se creó Vig-Sec Drone, fundada por Rubén Gil.

Desde el Espacio Avenida, su también CEO explicó que esta plataforma se centra en hacer seguro el espacio aéreo compartido entre drones y aeronaves tripuladas, un escenario hasta ahora prohibido por las complicaciones que suponía.

"Aseguramos que, aunque el piloto tome decisiones en tiempo real, nuestro algoritmo identifica cuál va a ser su próximo movimiento para modificar la trayectoria de los drones. Los apartamos, los reubicamos en la zona segura en tiempo real. Eso permite que la operación sea segura", resumió.

Más allá de los ahorros en costes, esta herramienta permite ahorrar tiempo. "En una emergencia no importa el dinero, importa cómo de rápido puedo ser eficiente para bloquear esa emergencia", subrayó Gil.

Rubén Gil Fontán, CEO y fundador de Vig-Sec Drone en el Encuentro Tecnológico de Quincemil y NTT Data. Enrique Romanos Tardío

Así, con un incendio forestal como ejemplo de uso, el fundador detalló cómo contar con más información proporcionada por drones puede incrementar la seguridad de los bomberos.

Su solución —para la cual la OTAN ya ha mostrado interés— busca ser un "tutor" que procese datos e información de situaciones anteriores para "presentar de la manera más gráfica posible" una toma de decisión que reduzca al máximo las alternativas.

Al final de su intervención, Rubén Gil se aventuró a hacer una predicción a futuro: "Vamos a entrar en una época en la que nos vamos a pegar por ser el que mejor gestiona el dato y saca mejores resultados, cada uno en su área, y va a cobrar mucho interés el know how, porque será lo que identifique el producto final que tiene que sacar el dato".

En este mismo sentido y con una referencia a los anteriores proyectos que pasaron por el escenario, Gil subrayó que "va a cobrar importancia el know how que tiene ese ganadero para que el dato el dé el resultado que necesita o el del que ha coordinado el espacio aéreo muchos años para saber cuál es su decisión".

"Habrá que volver a trabajar con esa experiencia", concluyó.

Y la experiencia de este último Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA finalizó a unos metros del Espacio Avenida. Aquí tuvo lugar una sesión de networking entre cañas en el Copacabana para, en un ambiente más distendido, acercar estas propuestas a todos los interesados que acudieron a esta última cita antes de su regreso en el primer trimestre del próximo año.