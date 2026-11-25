Rubén Gil Fontán, CEO y fundador de Vig-Sec Drone en el Encuentro Tecnológico de Quincemil y NTT Data. Enrique Romanos Tardío

Galicia innova en la gestión de emergencias con drones y aeronaves: "Lo importante es ser rápido y eficiente"

Las nuevas tecnologías están abriendo nuevos campos para incrementar la seguridad en la gestión de emergencias y, en este ámbito, Galicia está siendo pionera y referente. La iniciativa Vig-Sec Drone nace para facilitar la gestión del espacio aéreo en este tipo de situaciones, permitiendo que en el aire convivan y trabajen de manera coordinada aeronaves tripuladas y drones, una de las tecnologías de impacto positivo que protagonizaron en A Coruña el último Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA del año.

En la última conversación de la tarde del martes, Rubén Gil Fontán, CEO y fundador de Vig-Sec Drone presentó el proyecto de su empresa en una charla moderada por Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT DATA.

Desde el Espacio Avenida, Gil compartió las posibilidades que ofrece el uso de la inteligencia artificial para agilizar la toma de decisiones en la gestión de situaciones de emergencia como los incendios forestales, en la búsqueda de personas desaparecidas o una dana e incrementar así la capacidad de salvar vidas en estos escenarios.

Salvar vidas

La idea nació de un problema que Gil veía en su trabajo con drones y aviones en operaciones de seguridad y defensa.

"Para obtener información, sobrevuelan las zonas con cámaras con vista cenital, y teníamos la necesidad de contar con una vista horizontal. Para introducirlo, queríamos utilizar un dron pequeño donde estaban los aviones, pero vimos que hay una limitación porque está prohibido", explicó.

Fue así como crearon Vig-Sec Drone, una plataforma que crea zonas seguras en tiempo real y que son dinámicas que permiten evitar colisiones entre drones y aeronaves con pilotos como pueden ser helicópteros o aviones.

"Aseguramos que, aunque el piloto tome decisiones en tiempo real, nuestro algoritmo identifica cuál va a ser su próximo movimiento para modificar la trayectoria de los drones. Los apartamos, los reubicamos en la zona segura en tiempo real. Eso permite que la operación sea segura", resumió.

Conversación entre Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT Data, y Rubén Gil Fontán, CEO y fundador de Vig-Sec Drone, en el Encuentro Tecnológico de Quincemil y NTT Data Enrique Romanos Tardío

Esta tecnología permite reducir costes operativos pero, y lo que es más importante, salvar vidas.

Gil recordó que "en una emergencia no importa el dinero, importa cómo de rápido puedo ser eficiente para bloquear esa emergencia y que tenga menos impacto".

Decisiones de último segundo

En este sentido, el "core" del trabajo de Vig-Sec Drone está en ser una herramienta útil para los servicios de emergencia.

Gil ejemplificó esto en las labores de extinción de un incendio, en las que los bomberos y forestales se encuentran en el perímetro pero pueden verse sorprendidos por nuevos fuegos.

"Ellos necesitan tener unas vías de escape y tener toda la información", señaló. Aquí es donde entra en juego su tecnología, que aportando una información más completa sirve para mitigar las deficiencias del operativo y así salvar vidas.

En un escenario tan delicado como las emergencias, una de las principales barreras que encontró este emprendimiento estuvo en la normativa.

El CEO de la empresa expuso cómo la normativa española delega en coordinadores en las comunidades autónomas la gestión de las emergencias y que estas mismas personas son las responsables. A ellas se dirige también su solución, que busca ser un "tutor" que procese datos e información de situaciones anteriores para "presentar de la manera más gráfica posible" una toma de decisión que reduzca al máximo las alternativas.

"Trabajamos con una interfaz para la toma de decisiones en el último segundo", resumió.

A futuro, los humanos seguirán siendo los responsables de esta toma de decisiones, pero también la gestión de las emergencias se irá automatizando. "Nosotros planeamos ser el confidente de ese coordinador para darle información y que nunca le falle y, una vez tengan esa confianza, lo que pretendemos es hacer tráficos fluidos con zonas en las que puedan pasar los helicópteros y que esa información llegue a todos los implicados para automatizar la operación".

"Todavía quedan muchos años para que una persona delegue toda esa función", reconoció Gil.

Alcance internacional

De todas formas, desde Vig-Sec Drone trabajan ya con perspectiva internacional.

Gil explicó en esta conversación que "ahora mismo estamos en un momento dulce y en Galicia se está apostando mucho por la innovación y captación de talento y que esta crezca y salga".

Con un ecosistema gallego cada vez más fuerte, "aquí tenemos a creadoras que son referentes a nivel nacional" y, en su caso, han llegado a despertar el interés de la OTAN para adaptar su solución a nivel internacional.

Por eso se muestran ambiciosos.

"Tenemos una tecnología disruptiva a nivel mundial por lo que queremos ser la capa de gestión referente en baja cota a nivel internacional", concluyó en un contexto positivo, en el que "vamos a entrar en una época en la que nos vamos a pegar por ser el que mejor gestiona el dato y va a cobrar interés el know how".

Este Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA cierra sus citas de este 2026 con este encuentro que pone en valor la tecnología gallega con impacto positivo, desde el ámbito de las emergencias y la seguridad vial hasta la ganadería.

La jornada terminó con unas cañas en el Copacabana para continuar la conversación con los protagonistas.