La fórmula gallega de drones y cámaras que mejora el mantenimiento de carreteras: "Queremos llegar a otro nivel"

Para mejorar las infraestructuras, es vital garantizar su buen mantenimiento. Y en ello juega un papel muy importante la tecnología, que con nuevos avances permite agilizar las inspecciones adelantándose así a posibles problemas. Esta es la premisa con la que nace AGUIA, una solución tecnológica gallega que fue una de las protagonistas en un nuevo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA celebrado en A Coruña este martes.

La primera de las conversaciones de esta tarde estuvo protagonizada por su cofundador y director tecnológico Juan Pan. En una charla con Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT DATA, ambos abordaron cómo las tecnologías actuales como los drones o la inteligencia artificial se pueden aplicar para mejorar la seguridad vial inspeccionando carreteras y otras infraestructuras.

En el escenario del Espacio Avenida, Pan compartió los orígenes de su empresa.

Él y su socio, el también gallego Javier Losada, se conocieron en Madrid estudiando ingeniería aeronáutica. A kilómetros de casa, bromeaban con que tendrían que montar algo juntos para regresar. Dicho y hecho.

Ambos fundaron AGUIA poniendo en común sus experiencias en los planes de inspección y los aeropuertos.

"Vimos que había un margen de mejora en la ingeniería civil utilizando tecnología más actual", explicó.

Fue así como crearon su propia fórmula.

Juntando el uso de drones, cámaras RGB que captan imágenes en alta resolución y algoritmos, han logrado crear una solución que reduce tiempos en el análisis del estado de infraestructuras como carreteras.

En la conversación, Pan señaló que "queríamos facilitar esa primera inspección para llevarla a otro nivel" generando de manera mucho más rápida los informes técnicos y "facilitando todo el proceso".

En su caso cuentan además con una "familia" de algoritmos, cada uno especializado en la detección de diferentes elementos como señales horizontales o verticales o barreras, dentro de unas herramientas de visión artificial que son más maduras industrialmente por su uso transversal en diferentes sectores.

"No todas las cosas son igual de fácil de detectar", admitió el ingeniero, que razonó que existen "niveles de dificultad" pero que "más allá de los defectos, usamos algoritmos entrenados para identificar en nuestras imágenes los elementos que son de interés para nuestros clientes".

Mantenimiento y predicciones

A su vez, agilizando el proceso de las inspecciones, el objetivo de AGUIA es poder mejorar el mantenimiento de las infraestructuras.

"El gran problema de la gestión de las infraestructuras es que, si espaciamos las inspecciones, va a ocurrir algún defecto o problema y el presupuesto se gastará de manera reactiva", razonó Pan.

Siguiendo el mantra de que "más vale prevenir que curar", buscan incrementar la frecuencia de esas inspecciones para poder predecir qué elementos necesitan renovarse o cambiar.

Así, "gastaremos menos en mantenimiento, priorizaremos inversiones y los presupuestos planificados se ejecutarán como deben".

En este ámbito, la capacidad de predecir problemas no es algo del futuro, sino que es una realidad muy presente a día de hoy.

Pan explicó en la charla, poniendo como ejemplo los aeropuertos españoles, que esta recopilación de datos con fines predictivos lleva haciéndose "años". Por eso, "podemos fácilmente trazar la curva de evolución de daños y podemos tener estimaciones fiables de cuánto se va a tardar para que un indicador llegue a un valor del umbral en el que necesitaríamos una acción correctora".

¿El problema? "Este tipo de inspecciones a día de hoy necesitan meses para tener un informe definitivo".

Por eso, desde AGUIA aspiran a "que ese mismo trabajo se haga en cuestión de días".

Emprender en infraestructuras

Otro aspecto abordado en la conversación fueron los retos y las barreras que encontraron como empresa que se introdujo en un ámbito, el de las infraestructuras, en el que la mayoría dependen del sector público con contratos que siguen procesos "especialmente rígidos".

En esta tecnológica decidieron apostar por las carreteras como primer escenario, aunque en retrospectiva Pan cuestionó si fue la mejor decisión: "Las carreteras están como están no porque la gente no sepa hacer su trabajo, sino por un problema de infrafinanciación. Falta dinero para el mantenimiento y si hay poco dinero hay pocas oportunidades para empresas pequeñas".

Conversación entre Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT Data, y Juan Pan, cofundador y director tecnológico de AGUIA, en el Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA. Enrique Romanos Tardío

De todas formas, su fórmula es aplicable a más tipos de infraestructuras, como puertos o taludes, lo que abre nuevas oportunidades.

En su caso, además, desarrollaron su producto desde Galicia al amparo de los Business Factory de la Xunta, una aceleradora con la que han ido consolidando el proyecto con la vista puesta en internacionalizar el servicio. Por ahora, cuentan ya con una patente en Estados Unidos.

"Galicia tiene una capacidad industrial de base potente, muy enfocada en ciertos sectores. No había demasiado hueco para una iniciativa innovadora, pero las aceleradoras de la Xunta sirvieron de empujón y ayuda a diversificar el tejido industrial", valoró el ingeniero, que es optimista y ve un ecosistema más fuerte a largo plazo.

Este Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA cierra sus citas de este 2026 con este encuentro que pone en valor la tecnología gallega con impacto positivo, desde el ámbito de las emergencias y la seguridad vial hasta la ganadería.

La jornada terminó con unas cañas en el Copacabana para continuar la conversación con los protagonistas en un ambiente de networking.