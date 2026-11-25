Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu en el Encuentro Tecnológico de Quincemil y NTT Data. Enrique Romanos Tardío

El algoritmo gallego que automatiza la alimentación de las vacas: "Facilita la conciliación de los ganaderos"

¿Se puede automatizar el proceso de alimentación de una vaca lechera? Aunque las granjas son lugares en los que la digitalización todavía no es la protagonista, algunas iniciativas avanzan ya en este ámbito prometiendo soluciones que mejoren el bienestar animal y la gestión de las explotaciones ganaderas. Esta es la propuesta de Optimuu, una de las herramientas gallegas que se dieron a conocer en el último el Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA celebrado este martes.

En la segunda de las charlas de esta tarde la protagonista fue Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu, una startup que facilita la gestión de las granjas de vacuno mediante el uso de datos e inteligencia artificial.

En conversación con Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT DATA, la estudiante de robótica detalló desde el Espacio Avenida de A Coruña cómo creó esta idea, cuya semilla estuvo en un reto propuesto por la universidad.

"Tengo familia lejana ganadera de vacuno lechero, así que conocía esos retos. Estudiando robótica, quise darle una vuelta a lo que hay para aportar más valor al sector", explicó.

Partiendo de esta base, utilizó datos disponibles para facilitar la toma de decisiones en las granjas en el ámbito de la alimentación, "que supone entre el 50 y el 60% de los costes totales de la granja".

Conversación entre Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT Data, y Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu en el Encuentro Tecnológico de Quincemil y NTT Data Enrique Romanos Tardío

Concretamente, su solución sirve para automatizar las peticiones de pienso para las vacas en base a su propio consumo en unas explotaciones ganaderas, sobre todo aquellas orientadas a la producción de leche, que ya recogen un gran volumen de datos.

A golpe de clic

Con su herramienta, frente a un escenario en el que "una persona tendría que estar todo el día en el ordenador viendo los datos variables, que cambian cada día porque con una vaca los datos no son todos iguales", ahora el proceso de control de las comidas queda automatizado.

Así, "cogemos datos como el número de animales o los lotes y calculamos en base a su consumo real cuándo tiene que ser la siguiente entrega de pienso".

Por eso, en Optimuu, que trabaja con "un modelo predictivo diferente que aprende constantemente y adaptado a cada granja" utilizando la inteligencia artificial, colaboran estrechamente con los proveedores para "mejorar su servicio y la gestión logística de las entregas".

Con toda esta información, "sabemos la fecha exacta y qué cantidad debe entregar, con qué referencias y qué producto trabaja", transformando todo este proceso en un solo clic y eliminando la necesidad de controlar aspectos como el silo donde se almacena el pienso.

"En un clic el ganadero, con 4 o 5 días, ya sabe qué pedido realizar y con qué proveedor", resumió Mena.

Bienestar animal y humano

La joven emprendedora puso el foco en el bienestar animal y subrayó el hecho de que "si el animal no está bien, no produce. Lo principal es garantizar su salud, bienestar y comodidad".

Otro efecto positivo del uso de estas tecnologías está en la sostenibilidad, con "ajustes que influyen en el medio ambiente", detalló en este sentido.

Además, todo esto sirve a su vez para "mejorar el bienestar de los ganaderos", incrementando su calidad de vida hacia un trabajo "que suponga menos esfuerzo, que permita facilitar la conciliación y que tengan más tiempo libre".

Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu en el Encuentro Tecnológico de Quincemil y NTT Data Enrique Romanos Tardío

Esto abre también nuevas posibilidades de negocio, en un sector que adolece de falta de mano de obra y de relevo generacional.

Los propios ganaderos estaban en la mente de esta estudiante de robótica a la hora de crear esta solución.

"Nosotros estamos acostumbrados a la robótica, pero es importante poner el foco en quién lo va a usar en el día a día", recordó, en alusión a la importancia de crear una herramienta visual y sencilla que sea fácil de entender y de utilizar.

"Sin calidad del dato no sirve de nada lo que hacemos", admitió Mena, poniendo el foco en que su propuesta busca aportar valor en el análisis de estos datos coordinándose con otras empresas especializadas en hardware.

Centrándose solamente en la parte del software, "aprovechamos lo que ya tienen y no hace falta que vuelvan a realizar una instalación de dispositivos", eliminando así otra posible barrera.

Una ganadería digitalizada

A futuro, Optimuu ve varias vías de crecimiento para escalar su herramienta.

"Vamos hacia una ganadería digitalizada. Cada vez se verá en más granjas", aventuró la estudiante.

La joven reconoce que "queda mucho por hacer, pero vamos a una ganadería en la que podamos predecir qué repercute en la producción de leche, sus problemas de salud o sus necesidades, con una atención más personalizada para cada animal".

Frente a la idea de que la adaptación puede ser una barrera, Aina Mena subrayó que "aunque puede ser compleja, la adaptación es lo que nos diferencia de otras empresas".

En este contexto, Optimuu espera ofrecer también soluciones con una interfaz propia para veterinarios o a otros tipos de ganaderías a los que esperan llegar en los próximos años.

"Queremos ser el puente de conexión entre todos ellos y unificar la información aportando un valor que no tiene por separado", resumió Aina Mena.

Este Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA cierra sus citas de este 2026 con este encuentro que pone en valor la tecnología gallega con impacto positivo, desde el ámbito de las emergencias y la seguridad vial hasta la ganadería.

La cita concluyó en el Copacabana con unas cañas para seguir la conversación con los protagonistas.