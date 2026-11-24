Revolucionar Galicia también pasa por cambiar cómo se cuidan sus carreteras, cómo se gestionan sus granjas y cómo se responde a una emergencia. En esos tres ámbitos trabajan AGUIA, Optimuu y Vig-Sec Drone, las empresas que protagonizarán mañana, martes 24 de noviembre, un nuevo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA en A Coruña.

La cita, que cerrará la programación de estos encuentros en 2026, llevará por título «Tecnología gallega con impacto positivo». Su propuesta es conocer de primera mano tres proyectos desarrollados en Galicia que utilizan la innovación para afrontar necesidades del territorio, desde la conservación de las infraestructuras hasta la actividad ganadera y la seguridad.

Tres proyectos innovadores

Juan Pan, cofundador y director tecnológico de AGUIA, explicará cómo los drones y la inteligencia artificial pueden cambiar la manera de inspeccionar las carreteras. Su empresa analiza imágenes aéreas para localizar y medir grietas, baches y otros daños del pavimento. Con esa información es posible identificar los tramos que necesitan una reparación prioritaria y planificar las actuaciones de mantenimiento. Además, la inspección puede realizarse sin situar operarios en la calzada.

La transformación del sector ganadero será el eje de la intervención de Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu. La compañía aplica datos e inteligencia artificial a las explotaciones de vacuno de leche para facilitar su gestión. Su tecnología reúne información de robots y sensores y desarrolla modelos predictivos con los que ayudar a los ganaderos a tomar decisiones. El objetivo es avanzar hacia granjas más eficientes, con una mejor gestión de los recursos y atención al bienestar animal.

Rubén Gil Fontán, fundador y CEO de Vig-Sec Drone, abordará el papel de la tecnología en las emergencias. La empresa desarrolla ACRE, un software que permite coordinar drones y aeronaves tripuladas en situaciones críticas. Se trata de facilitar la toma de decisiones y mejorar la seguridad de unas operaciones en las que distintos medios deben trabajar de forma coordinada.

Los tres participantes compartirán sus proyectos en charlas de 20 minutos, con preguntas del público. La moderación correrá a cargo de Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT DATA.

El encuentro tendrá lugar en el Espacio Avenida de ABANCA, en el número 7 del Cantón Grande. La entrada será gratuita, con inscripción a través de Eventbrite. Las puertas abrirán a las 19:00 horas y las intervenciones se desarrollarán de 19:30 a 21:00. Al finalizar, habrá cañas en el Copacabana para continuar la conversación con los protagonistas.