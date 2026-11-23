La agenda de A Coruña suma este martes, 24 de noviembre, una propuesta para quienes quieran descubrir qué se está creando en Galicia: escuchar a tres emprendedores, preguntarles por sus proyectos y terminar la tarde compartiendo unas cañas. El Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA vuelve con una edición dedicada a soluciones que tienen aplicaciones en las carreteras, las granjas y las emergencias.

La cita se celebrará en el Espacio Avenida de ABANCA, en el número 7 del Cantón Grande, y la asistencia será gratuita, con inscripción a través de Eventbrite. Bajo el título «Tecnología gallega con impacto positivo», el encuentro pondrá el cierre a su programación de 2026.

Tierra y aire

Uno de los proyectos que se presentarán será AGUIA, de la mano de su cofundador y director tecnológico, Juan Pan. La empresa utiliza drones para obtener imágenes de las carreteras y aplica inteligencia artificial para localizar y medir daños en el pavimento. Detectar grietas y baches permite identificar qué tramos necesitan atención y planificar mejor las reparaciones. La inspección, además, puede realizarse sin colocar operarios sobre la calzada.

Del asfalto, la conversación pasará al campo con Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu. Su empresa trabaja para que la información que generan las explotaciones de vacuno de leche resulte útil en la gestión diaria. Para ello, reúne datos de robots y sensores y desarrolla modelos predictivos que ayudan a tomar decisiones, buscando mejorar la eficiencia de las granjas y el bienestar animal.

La tercera perspectiva será la de Rubén Gil Fontán, fundador y CEO de Vig-Sec Drone. La compañía desarrolla ACRE, un software pensado para coordinar drones y aeronaves tripuladas en situaciones críticas. Su aplicación busca facilitar las decisiones y mejorar la seguridad de las operaciones aéreas durante las emergencias, un ámbito en el que compartir información y organizar los medios resulta fundamental.

Cada participante ofrecerá una charla de 20 minutos y habrá espacio para las preguntas del público. Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT DATA, será el encargado de moderar el encuentro.

Las puertas abrirán a las 19:00 horas y las intervenciones tendrán lugar entre las 19:30 y las 21:00 horas. Después, la cita continuará con unas cañas en el Copacabana para seguir conversando con los protagonistas.