Dos horas sin hablar de política y con mucho que contar sobre Galicia. Esa es la invitación del próximo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA: dedicar una tarde a conocer a quienes están desarrollando soluciones para problemas tan concretos como los baches de una carretera, la gestión de una granja o la coordinación de los medios aéreos durante una emergencia. A solo cinco días de las elecciones generales, este encuentro es un oasis para entusiastas de la tecnología.

La cita tendrá lugar el martes 24 de noviembre en el Espacio Avenida de ABANCA, en el número 7 del Cantón Grande de A Coruña. Bajo el título «Tecnología gallega con impacto positivo», el encuentro cerrará la programación de 2026 con tres historias de emprendimiento y una idea común: mostrar para qué sirve la innovación cuando se aplica a necesidades cotidianas.

Tecnología e impacto positivo

Los protagonistas serán Juan Pan, cofundador y director tecnológico de AGUIA; Aina Mena Grañó, fundadora y CEO de Optimuu; y Rubén Gil Fontán, fundador y CEO de Vig-Sec Drone. Cada uno dispondrá de una charla de 20 minutos, con preguntas del público y la moderación de Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT DATA.

En el caso de AGUIA, la mirada está puesta en las carreteras. La empresa combina imágenes tomadas por drones e inteligencia artificial para detectar grietas, baches y otros desperfectos. Esa información permite conocer mejor el estado del pavimento y decidir dónde conviene actuar primero, sin necesidad de situar operarios en la calzada durante la inspección.

Optimuu llevará al encuentro la realidad de las explotaciones de vacuno de leche. Su tecnología reúne datos de robots y sensores y utiliza modelos predictivos para ayudar a los ganaderos a gestionar sus granjas. Una aplicación de la inteligencia artificial que busca facilitar las decisiones del día a día y mejorar la eficiencia y el bienestar animal.

Vig-Sec Drone abordará otro escenario en el que la tecnología puede marcar la diferencia: las emergencias. La compañía desarrolla ACRE, un software para coordinar drones y aeronaves tripuladas en situaciones críticas, facilitar la toma de decisiones y mejorar la seguridad de las operaciones aéreas.

La entrada será gratuita, con inscripción a través de Eventbrite. Las puertas abrirán a las 19:00 horas y las charlas se celebrarán de 19:30 a 21:00. Después habrá cañas en el Copacabana para seguir conversando con los participantes. Una ocasión para poner cara a tres proyectos y descubrir una Galicia que también tiene mucho que contar desde sus empresas, sus granjas y su tecnología.